Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Manfaat Buah Durian bagi Kesehatan, Bisa Turunkan Kolesterol Lho!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |21:00 WIB
4 Manfaat Buah Durian bagi Kesehatan, Bisa Turunkan Kolesterol Lho!
Manfaat durian bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DURIAN merupakan salah satu buah yang tumbuh di iklim tropis, salah satunya Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia gemar mengonsumsi buah ini karena memiliki rasa manis yang khas.

Ternyata tak hanya rasanya yang lezat, buah ini ternyata memiliki beberapa manfaat durian bagi kesehatan. Lantas apa sajakah itu? Merangkum dari PharmEasy, Senin (27/11/2023) berikut ulasannya.

1. Durian sebagai Antioksidan

Durian kemungkinan memiliki sifat antioksidan karena adanya senyawa bioaktif seperti polifenol dan flavonoid. Durian mungkin menunjukkan potensi antioksidannya dengan menonaktifkan radikal bebas berbahaya.

2. Menurunkan Indeks Glikemik Makanan

Durian

Durian mungkin memiliki indeks glikemik yang rendah jika dibandingkan dengan buah tropis lainnya. Indeks glikemik adalah nilai untuk mengukur seberapa besar suatu makanan tertentu meningkatkan kadar gula darah.

Serat yang terdapat dalam durian dapat memperlambat pencernaan, memperlambat konversi karbohidrat menjadi glukosa, dan dapat membantu menurunkan indeks glikemik makanan. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui pengaruh durian pada manusia.

3. Menurunkan Kolesterol

Sebuah penelitian yang dilakukan pada tikus oleh Haurenkit et al. Pada 2007, menunjukkan kemungkinan penurunan kadar kolesterol jahat dan low-density lipoprotein (LDL).

Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui pengaruh durian pada manusia. Namun, Anda harus memeriksa kadar kolesterol Anda secara teratur dan menghubungi dokter jika kadar kolesterol Anda tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/298/3049021/sumber_vitamin_e-9IJF_large.jpg
3 Buah yang Punya Kandungan E Tinggi, Ampuh Cegah Penuaan Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/298/3034693/buah_zaitun-OCVr_large.jpg
Manfaat Ajaib Ekstrak Buah Zaitun yang Jarang Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/298/3031871/prilly_latuconsina-L2RM_large.jpg
Buah Lontar Dimakan Prilly Latuconsina Jadi Menu Diet, Apa Manfaatnya ke Tubuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/483/3012722/8-manfaat-pepaya-bagi-kesehatan-miliki-sifat-antikanker-hingga-lawan-peradangan-9AJRWJRHkf.jpg
8 Manfaat Pepaya bagi Kesehatan, Miliki Sifat Antikanker hingga Lawan Peradangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/483/3002330/5-manfaat-konsumsi-tomat-bagi-kesehatan-peKQrGYk5j.jpg
5 Manfaat Konsumsi Tomat bagi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/483/2986506/3-manfaat-buah-delima-untuk-tubuh-fTyJ47uPu1.jpg
3 Manfaat Buah Delima untuk Tubuh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement