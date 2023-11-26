4 Manfaat Buah Durian bagi Kesehatan, Bisa Turunkan Kolesterol Lho!

DURIAN merupakan salah satu buah yang tumbuh di iklim tropis, salah satunya Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia gemar mengonsumsi buah ini karena memiliki rasa manis yang khas.

Ternyata tak hanya rasanya yang lezat, buah ini ternyata memiliki beberapa manfaat durian bagi kesehatan. Lantas apa sajakah itu? Merangkum dari PharmEasy, Senin (27/11/2023) berikut ulasannya.

1. Durian sebagai Antioksidan

Durian kemungkinan memiliki sifat antioksidan karena adanya senyawa bioaktif seperti polifenol dan flavonoid. Durian mungkin menunjukkan potensi antioksidannya dengan menonaktifkan radikal bebas berbahaya.

2. Menurunkan Indeks Glikemik Makanan





Durian mungkin memiliki indeks glikemik yang rendah jika dibandingkan dengan buah tropis lainnya. Indeks glikemik adalah nilai untuk mengukur seberapa besar suatu makanan tertentu meningkatkan kadar gula darah.

Serat yang terdapat dalam durian dapat memperlambat pencernaan, memperlambat konversi karbohidrat menjadi glukosa, dan dapat membantu menurunkan indeks glikemik makanan. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui pengaruh durian pada manusia.

3. Menurunkan Kolesterol

Sebuah penelitian yang dilakukan pada tikus oleh Haurenkit et al. Pada 2007, menunjukkan kemungkinan penurunan kadar kolesterol jahat dan low-density lipoprotein (LDL).

Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui pengaruh durian pada manusia. Namun, Anda harus memeriksa kadar kolesterol Anda secara teratur dan menghubungi dokter jika kadar kolesterol Anda tinggi.