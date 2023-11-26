5 Jus yang Baik untuk Menurunkan Kolesterol

SAAT kadar kolesterol tinggi maka harus diturunkan agar tubuh lebih sehat. Apalagi kadar kolesterol tinggi tidak baik bagi kesehatan tubuh.

Nah, berikut ini ada sejumlah jus untuk menurunkan kadar kolesterol seperti dikutip dari Medical News today,

1. Jus Wortel

Jus wortel punya banyak serat larut. Serat larut ini bersifat mengikat kolesterol jahat dan mengeluarkannya dari tubuh. Selain itu jus wortel juga punya kalsium dan vitamin C. Vitamin C berfungsi untuk menyingkirkan kolesterol.

2. Jus tomat

Tomat kaya akan senyawa yang disebut lycopene, yang dapat meningkatkan kadar lipid dan mengurangi kolesterol jahat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa mengolah tomat menjadi jus meningkatkan kandungan likopennya.Jus tomat juga kaya serat penurun kolesterol dan niacin.

Sebuah studi tahun 2015 menemukan bahwa 25 wanita yang minum 280 ml jus tomat setiap hari selama 2 bulan mengalami penurunan kadar kolesterol darah.

3. Jus Beri

Berbagai buah beri kaya dengan antioksidan dan serat, keduanya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Secara khusus, antosianin, agen antioksidan kuat dalam buah beri, dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol.