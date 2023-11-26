Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Jus yang Baik untuk Menurunkan Kolesterol

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |04:30 WIB
5 Jus yang Baik untuk Menurunkan Kolesterol
Jus lemon. (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT kadar kolesterol tinggi maka harus diturunkan agar tubuh lebih sehat. Apalagi kadar kolesterol tinggi tidak baik bagi kesehatan tubuh.

Nah, berikut ini ada sejumlah jus untuk menurunkan kadar kolesterol seperti dikutip dari Medical News today,

 jus wortel

1. Jus Wortel

Jus wortel punya banyak serat larut. Serat larut ini bersifat mengikat kolesterol jahat dan mengeluarkannya dari tubuh. Selain itu jus wortel juga punya kalsium dan vitamin C. Vitamin C berfungsi untuk menyingkirkan kolesterol.

 BACA JUGA:

2. Jus tomat

Tomat kaya akan senyawa yang disebut lycopene, yang dapat meningkatkan kadar lipid dan mengurangi kolesterol jahat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa mengolah tomat menjadi jus meningkatkan kandungan likopennya.Jus tomat juga kaya serat penurun kolesterol dan niacin.

Sebuah studi tahun 2015 menemukan bahwa 25 wanita yang minum 280 ml jus tomat setiap hari selama 2 bulan mengalami penurunan kadar kolesterol darah.

 BACA JUGA:

3. Jus Beri

Berbagai buah beri kaya dengan antioksidan dan serat, keduanya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Secara khusus, antosianin, agen antioksidan kuat dalam buah beri, dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/482/3188676//jeruk-LJex_large.jpg
Cuma Mitos! Jus Jeruk Enggak Bisa Sembuhkan Pilek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/298/3187426//telur-z6DC_large.jpg
Mitos atau Fakta: Benarkah Telur Bisa Picu Kolesterol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185954//muldi-e5Go_large.jpg
Komedian Mudy Taylor Meninggal Dunia, Ini Penjelasan soal Kolesterol yang Dikeluhkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/482/3176543//tomat-Ab92_large.jpg
5 Manfaat Makan Tomat, Salah Satunya Turunkan Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176737//minuman-4MOp_large.jpg
5 Minuman Segar yang Aman buat Penderita Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/298/3175785//minyak_goreng-j0AP_large.jpg
Mitos vs Fakta: Minyak Goreng dan Kesehatan Jantung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement