HOME WOMEN HEALTH

Jangan Sembarang Cabut Gigi, Ini Penjelasan Dokter

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |22:00 WIB
Jangan Sembarang Cabut Gigi, Ini Penjelasan Dokter
Perawatan gigi. (Foto: Freepik.com)
PERMASALAHAN gigi ternyata tidak bisa dianggap remeh begitu saja, gigi yang selama ini menjadi pintu utama agar makanan bisa masuk hingga menyentuh saluran pencernaan, ternyata juga membutuhkan perawatan yang baik.

Dokter Spesialis Gigi, Drg Maesa Uswa Eastyqoma menjelaskan saat ini kasus terbanyak dalam permasalahan gigi yaitu gigi berlubang atau ompong. Hal itu dikarenakan banyak sekali pasien yang tidak teredukasi dengan baik, sehingga memutuskan untuk lebih mencabut giginya daripada mempertahankannya.

“Setelah kami survei adalah gigi ompong. Ternyata gigi ompong yang paling banyak,” kata dr Maesa, dikutip dalam acara Grand Launching Maesa Dental Clinic Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (26/11/2023).

Padahal sebagaimana diketahui mempertahankan gigi adalah hal yang wajib dilakukan. Namun apabila hal itu harus dilakukan, terlebih dahulu dengan syarat itu merupakan pilihan terakhir untuk dipilih setelah berbagai cara gagal atau tidak bisa lagi dilakukan.

Perawatan Gigi

Selain itu, dr Maesa juga mengatakan penyebab gigi ompong bermula dari gigi yang bolong, lalu dicabut dan tidak dilakukan pemasangan gigi palsu. Biasanya kejadian itu terjadi di usia 20-50 tahun.

“Banyak sekali pasien yang tidak teredukasi sehingga memilih untuk langsung dicabut begitu saja,” ucap dr Maesa.

Untuk itu, dr Maesa menyarankan jika memiliki permasalahan gigi untuk tidak langsung memilih dicabut sebagai pilihan yang utama, karena mengingat hal itu justru akan menimbulkan permasalahan baru dalam masalah gigi.

