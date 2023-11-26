Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Manfaat Konsumsi Banyak Protein bagi Kesehatan, Tingkatkan Massa Otot hingga Turunkan Tekanan Darah

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |23:00 WIB
Manfaat konsumsi banyak protein bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BEBERAPA orang mengonsumsi banyak protein untuk mencegah defisiensi. Selain itu asupan protein yang tinggi ternyata bisa memberikan banyak dampak positif bagi kesehatan tubuh.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa diet tinggi protein memiliki manfaat besar untuk menurunkan berat badan dan kesehatan metabolisme. Berikut adalah lima manfaat mengonsumsi lebih banyak protein bagi kesehatan dikutip dari Healthline, Senin (27/11/2023).

1. Mengurangi Tingkat Nafsu Makan dan Lapar

Tiga makronutrien, lemak, karbohidrat, dan protein memengaruhi tubuh dengan cara yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa protein adalah makanan yang paling mengenyangkan. Ini membantu Anda merasa lebih kenyang dengan lebih sedikit makanan.

Hal ini sebagian karena protein mengurangi tingkat hormon kelaparan, ghrelin. Ini juga meningkatkan kadar peptida YY, hormon yang membuat Anda merasa kenyang.

Meningkatkan massa otot

2. Meningkatkan Massa dan Kekuatan Otot

Protein adalah bahan pembangun otot Anda. Oleh karena itu, mengonsumsi protein dalam jumlah yang cukup membantu Anda mempertahankan massa otot dan meningkatkan pertumbuhan otot saat Anda melakukan latihan kekuatan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi banyak protein dapat membantu meningkatkan massa dan kekuatan otot. Jika Anda aktif secara fisik, angkat beban, atau mencoba membentuk otot, Anda perlu memastikan Anda mendapatkan cukup protein.

3. Baik untuk Tulang

Sebagian besar penelitian jangka panjang menunjukkan bahwa protein, termasuk protein hewani, memiliki manfaat besar bagi kesehatan tulang. Orang yang mengonsumsi lebih banyak protein cenderung mempertahankan massa tulang lebih baik seiring bertambahnya usia dan memiliki risiko osteoporosis dan patah tulang yang jauh lebih rendah

Halaman:
1 2
      
