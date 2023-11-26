Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Hal Ini Bisa Pengaruhi Kekuatan Tulang, Merokok hingga Konsumsi Minuman Perasa

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |19:00 WIB
4 Hal Ini Bisa Pengaruhi Kekuatan Tulang, Merokok hingga Konsumsi Minuman Perasa
4 hal ini bisa pengaruhi kekuatan tulang. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TULANG merupakan organ vital pada tubuh yang memiliki berbagai fungsi penting. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang agar dapat menunjang aktivitas sehari-hari.

Nyatanya, ada beberapa hal yang dapat merusak kekuatan tulang. Oleh sebab itu Anda wajib menghindarinya sejak dini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Lantas apa saja hal-hal yang mempengaruhi kekuatan tulang? Berikut adalah ulasannya dikutip dari WebMD, Minggu (26/11/2023).

1. Mengkonsumsi Minuman Perasa Berlebihan

Terlalu banyak minum minuman bersoda atau peraasa dapat membahayakan tulang. Meskipun diperlukan lebih banyak penelitian, beberapa penelitian telah menghubungkan pengeroposan tulang dengan kafein dan fosfor dalam minuman ini.

Para ahli lain berpendapat bahwa kerusakan terjadi ketika Anda memilih untuk mengonsumsi soda daripada susu atau minuman lain yang mengandung kalsium. Terlalu banyak minum kopi atau teh juga dapat merampas kalsium dari tulang.

Tulang manusia

2. Kebanyakkan di dalam Ruangan

Tubuh mendapatkan vitamin D di bawah sinar matahari. Berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit beberapa kali seminggu sudah cukup, jangan berlebihan 

Terlalu banyak berada di bawah sinar matahari dapat meningkatkan risiko kanker kulit. Dan ada beberapa hasil tangkapan lainnya juga.

3. Bersepeda Terlalu Jauh

Saat Anda mengayuh sepeda ke tempat kerja atau bersepeda berjam-jam di akhir pekan, jantung dan paru-paru menjadi lebih kuat. Tapi tidak begitu untuk tulangmu. Karena ini bukan aktivitas yang menahan beban, bersepeda tidak meningkatkan kepadatan tulang, tidak seperti berjalan kaki, berlari, dan mendaki.

Jika kamu termasuk orang yang rajin bersepeda, sebaiknya kombinasikan olehraga ini dengan latihan lain seperti angkat beban, tenis, hiking, atau latihan lainnya.

