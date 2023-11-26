6 Makanan Sehat Pembakar Lemak, Efektif Turunkan Berat Badan Tanpa Harus Sedot Lemak

SETIAP perempuan tentu ingin memiliki tubuh langsing dan ideal. Bahkan, salah satu artis Tanah Air, Nanie Darham rela melakukan sedot lemak untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal.

Namun, sangat disayangkan operasi sedot lemak yang dia jalani berakhir duka. Nanie Darham meninggal dunia pada 21 Oktober 2023 saat menjalani operasi sedot lemak.

Berkaca dari kasus Nanie Darham, sebenarnya ada cara alami untuk menghilangkan lemak di dalam tubuh. Sebab ada beberapa makanan sehat yang dipercaya mampu membakar lemak dalam tubuh. Hal ini juga mampu menurunkan berat badan.

Lantas, apa saja makanan sehat pembakar lemak? Simak rangkuman informasi yang telah dirangkum dari WebMD, Senin (27/11/2023).

1. Greek yogurt

Greek yogurt memiliki protein hampir dua kali lebih banyak dibandingkan yogurt lainnya. Dibutuhkan waktu lebih lama untuk keluar dari perut Anda. Dengan begitu akan membuat Anda kenyang lebih lama. Pilihlah jenis yogurt tanpa lemak, rendah lemak, dan rendah gula.

2. Biji gandum

Biji gandum adalah nutrisi terbaik yang bisa masuk menjadi salah satu daftar makanan penurunan berat badan Anda. Biji-bijian utuh ini mengandung 8 gram protein penghilang rasa lapar dan 5 gram serat dalam satu cangkir. Anda juga akan mendapatkan zat besi, seng, selenium, dan vitamin E.

Biji gandum mudah dimasak seperti nasi. Untuk makan malam cepat, campurkan beberapa sayuran, kacang-kacangan, atau protein tanpa lemak.

3. Kayu manis

Beberapa penelitian menunjukkan kayu manis memiliki efek menstabilkan kadar gula darah. Hal ini dapat mengekang nafsu makan Anda, terutama pada penderita diabetes tipe 2. Hampir semua orang bisa mendapatkan manfaat dari kayu manis dalam peran tradisionalnya. Aduk sedikit kayu manis ke dalam kopi, teh, atau yogurt Anda untuk menambah rasa manis tanpa menambah kalori.

4. Cabai

Cabai pedas mengandung bahan kimia tanpa rasa yang disebut capsaicin. Ini lebih banyak di jenis cabai habanero, tetapi jalapeños juga memilikinya. Capsaicin tampaknya sedikit mengekang nafsu makan dan mempercepat metabolisme tetapi hanya untuk waktu yang singkat.