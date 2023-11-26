Amankah Penderita TB Mengonsumsi Obat dalam Jangka Panjang? Ini Penjelasan Dokter

MENGONSUMSI obat-obatan dalam jangka panjang (termasuk obat TB) terkadang menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran pada masyarakat terkait keamanan fungsi ginjal.

Lantas amankan penderita TB mengonsumsi obat dalam jangka panjang?

Dokter Spesialis Paru, dr Erlina Burhan menjelaskan secara umum obat Tuberkulosis yang dikonsumsi sesuai dengan dosis dan telah disyaratkan oleh dokter sudah dipastikan aman untuk ginjal. Namun pada sebagian orang mungkin obat-obat ini akan menimbulkan efek samping.

“Jangan khawatir, umumnya efek samping itu dapat diatasi,” kata dr Erlina, dikutip dalam akun X miliknya @erlinaburhan, Minggu (26/11/2023).

Efek samping yang dirasakan pun terbagi menjadi dua yaitu efek samping ringan, dan efek samping berat. Efek samping ringan yaitu berupa urin yang berwarna kemerahan atau oranye karena Rifampicin, serta adanya rasa gatal dan mual pada penderita.