HOME WOMEN HEALTH

Penyebaran Nyamuk Wolbachia Sudah Dilakukan di Yogyakarta, Mengapa DBD Masih Ada?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |10:00 WIB
Penyebaran Nyamuk Wolbachia Sudah Dilakukan di Yogyakarta, Mengapa DBD Masih Ada?
Nyamuk Wolbachia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEJAK beberapa waktu lalu teknologi Wolbachia menjadi perbincangan hangat dan menuai pro dan kontra dari masyarakat. Salah satunya adalah masih ditemukannya kasus DBD di wilayah Yogyakarta, padahal pelepasan nyamuk berwolbachia sudah dilakukan.

Menanggapi hal tersebut, maka Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (UGM) , dr Riris Andono Ahmad, BMedSc, MPH, PhD menjelaskan teknologi Wolbachia memang tidak menyebabkan DBD akan hilang sepenuhnya, terutama di wilayah dengan mobilitas yang tinggi.

“Bisa jadi penderita DBD tersebut tertular DBD dari wilayah lain yang tidak dilepasi nyamuk ber-Wolbachia,” kata dr Riris, dikutip dalam keterangan resmi yang didapat MNC Portal Indonesia, Minggu (26/11/2023).

Nyamuk Wolbachia

Akan tetapi, teknologi Wolbachia bisa mengurangi potensi penularan lokal DBD di wilayah yang telah dilepasi nyamuk berwolbachia. Hasilnya 11 tahun penelitian nyamuk berwolbachia maka menunjukkan metode ini terbukti efektif mengurangi sekitar 77 Persen kasus dengue, dan menurunkan 86 Persen insidensi perawatan di rumah sakit karena dengue.

Lantas apakah kasus ini akan sama seperti di Srilanka yang kasus DBD-nya melonjak hingga 300 Persen tiga tahun setelah menerapkan teknologi Wolbachia?

