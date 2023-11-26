Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Gigitan Nyamuk Aedes Aegypti Berwolbachia dapat Sebabkan DBD? Ini Penjelasannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |01:00 WIB
Apakah Gigitan Nyamuk Aedes Aegypti Berwolbachia dapat Sebabkan DBD? Ini Penjelasannya
Nyamuk Wolbachia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PERMASALAHAN Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terjadi di Indonesia masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data, ada sebanyak 76.449 kasus dengue yang terjadi dengan 571 kasus kematian, sejak Januari-November 2023.

Untuk itu, pemerintah kini melakukan upaya inovasi dengan teknologi nyamuk berwolbachia yang mana bakteri itu dimasukkan ke dalam nyamuk aedes aegypti, hingga menetas dan menghasilkan nyamuk aedes aegypti berwolbachia.

Diharapkan populasi aedes aegypti secara perlahan juga akan berkurang, dan berganti menjadi nyamuk aedes aegypti berwolbachia.

Akan tetapi, apabila nyamuk tersebut mengigit apakah akan menularkan DBD?

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu menegaskan penyebaran nyamuk berwolbachia dipasikan aman. Karena telah melalui berbagai proses penelitian yang cukup panjang dengan turut melibatkan banyak ahli.

Nyamuk Wolbachia

Sehingga tidak akan menularkan virus demam berdarah kepada manusia. Sebab perkembangan virus dengue akan terhambat oleh bakteri Wolbachia.

“Penerapan teknologi nyamuk berwolbachia sudah melalui kajian dan analisis risiko dengan melibatkan 25 peneliti top Indonesia, dan hasilnya bagus, sudah diujicobakan di Yogyakarta sekitar lima hingga enam tahun lalu dan hasilnya sangat menggembirakan,” kata Dirjen Maxi, dikutip dalam keterangan resmi yang didapat MNC Portal Indonesia, Minggu (26/11/2023).

Menurutnya, dari hasil kajian yang didapat, keefektivitasan teknologi Wolbachia ini selanjutnya dikirim ke Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan akhirnya pada 2021 teknologi Wolbachia ini direkomendasikan oleh WHO.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/487/3054158/mengenal-west-nile-virus-mematikan-akibat-gigitan-nyamuk-eWUEz2rwJE.jpg
Mengenal West Nile, Virus Mematikan Akibat Gigitan Nyamuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/483/2957320/4-manfaat-telur-nyamuk-wolbachia-mencegah-dbd-MMkKZBBZxm.jpg
4 Manfaat Telur Nyamuk Wolbachia, Salah Satunya Cegah Penularan DBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/487/2955879/nyamuk-susah-mati-meski-sudah-disemprot-insektisida-ini-alasannya-EvpPJhoYtm.jpg
Nyamuk Susah Mati Meski Sudah Disemprot Insektisida? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/481/2928939/peneliti-sebut-wolbachia-aman-untuk-jangka-panjang-siap-untuk-diperluas-njtorUSVeX.jpg
Peneliti Sebut Wolbachia Aman untuk Jangka Panjang, Siap untuk Diperluas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/481/2926681/manfaat-inovasi-wolbachia-mampu-pangkas-biaya-penanganan-dbd-hingga-rp9-miliar-3sTXH0ewas.jpg
Manfaat Inovasi Wolbachia, Mampu Pangkas Biaya Penanganan DBD hingga Rp9 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/481/2926637/penyebaran-nyamuk-wolbchia-tertunda-di-bali-begini-respon-kemenkes-6XJgocbk3Q.jpg
Penyebaran Nyamuk Wolbchia Tertunda di Bali, Begini Respon Kemenkes
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement