5 Spot Camping Terbaik di Bogor, Pemandangannya Indah Bikin Tenang Jiwa Raga

KEGIATAN camping atau berkemah menjadi salah satu kegiatan favorit dalam mengisi waktu libur. Selain menikmati hidup di alam terbuka, camping juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan mental karena akan melatih fisik dan keberanian. Maka dari itu perlu mempersiapkan beberapa kebutuhan.

Bagi Anda yang bingung menentukan lokasi camping, maka Bogor bisa menjadi opsi terbaik. Ya, terdapat banyak tempat atau spot camping yang bisa Anda pilih di Bogor.

Hanya menempuh waktu sekitar 2 jam dari Jakarta, Bogor menyuguhkan suasana dan pemandangan alam yang menakjubkan, dari tempat-tempat camping ini.

Berikut Okezone rangkumkan lima tempat camping terbaik di Bogor yang bisa jadi opsi liburan Anda saat libur cuti maupun akhir pekan mendatang;

1. Camping Ground Gunung Salak

Bagi Anda yang butuh short gateaway, Gunung Salak merupakan pilihan yang tepat untuk camping. Tak perlu repot-repot membawa atau menyiapkan tenda atau peralatan camping, karena Anda dapat menyewanya langsung di sini.

(Foto: Camping Ground Gunung Salak)

Tak jauh dari area camping, Anda dapat trekking menuju ke air terjun yang segar dan sejuk. Calping ground ini terletak di Jalan Desa Gunung Bunder 2, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

2. D’Jungle Private Camp

Tempat camping yang pertama ini terletak di atas ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Anda akan merasakan nuansa sejuk dan segar di kawasan ini.

Kawasan camping ini juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang pengunjung, seperti kamar mandi dan juga air hangat.

Tak sekadar bermalam di dalam tenda, Adapun aktivitas yang bisa dilakukan oleh pengunjung seperti hiking menuju ke curug Kembar. Jika Anda penasaran ingin berkemah di D’Junhle Private Camp, lokasinya ada di Megamendung, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

(Foto: dok. pribadi/Taefur Yulianto)

3. Highland Camp

Jika Anda ingin merasakan pengalaman camping sambil berpetualang, Highland Camp merupakan tempat yang cocok.

Terletak di Jalan Situhiang, Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Highland Camp memiliki latar belakang perbukitan serta dikelilingi oleh hutan hujan tropis sehingga berhawa sejuk.

Highland Camp sendiri terbagi dalam 3 zonasi, yaitu Zona Halimun, Zona Ciputri, dan Zona Sukamantri, yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan.