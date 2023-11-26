5 Taman Nasional Indonesia yang Jadi Situs Warisan Dunia, Pokoknya Bikin Bangga!

INDONESIA sebagai negeri zamrud khatulistifa dikenal banyak memiliki taman nasional yang tersebar hampir di seluruh penjuru Nusantara, dengan total sebanyak 55 taman nasional.

Taman nasional berfungsi sebagai tempat untuk menaungi habitat flora dan fauna, sehingga menjadi bagian penting dan punya kontribusi dalam menjaga keseimbangan alam.

Nah, yang bikin bangga, dari banyaknya taman nasional tersebut, terdapat sejumlah taman nasional Indonesia yang diakui sebagai situs warisan dunia.

Berikut lima taman nasional Indonesia tersebut sebagaimana dilansir dari akun Instagram Pesona Indonesia;

1. Taman Nasional Komodo

Taman Nasional Komodo berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejak tahun 1991, UNESCO telah menetapkan tempat ini sebagai situs warisan dunia karena menjadi tempat tinggal bagi hewan purba komodo. Taman ini terdiri dari tiga pulau besar yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.

(Foto: Instagram/@russ_wildlife)

Tidak hanya komodo yang menarik perhatian wisatawan, akan tertapi biota bawah lautnya yang luar biasa indah.

2. Taman Nasional Ujung Kulon

Taman Nasional Ujung Kulon berada di kawasan Banten. Ia menjadi habitat konservasi satwa langka yaitu spesies badak Jawa bercula sat dan satwa liar lainnya seperti kera ekor panjang, merak, dan owa Jawa. Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 1991.

3. Taman Nosional Kerinci Seblat

Taman Nasional Kerinci Seblat menjadi rumah bagi sekitar 4.000 spesies tumbuhan seperti Rafflesia Arnoldi bahkan memiliki danau kaldera (lubang besar) terdalam di Asia Tenggara yaitu Danau Gunung Tujuh.

Taman Nasional ini oleh UNESCO ditetapkan sebagai situs warisan dunia pada 2004. Selain itu, Anda akan menemukan sumber mata air panas, sungai-sungai beraliran deras, gua, air terjun dan lainnya.