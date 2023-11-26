Keren Bikin Susah Lupa, Inilah 5 Tempat Terbaik Menikmati City Lights di Jakarta

DI TENGAH kepadatan Kota Jakarta yang merupakan pusat perkantoran, terselip keindahan yang bisa dinikmati masyarakat, khususnya di malam hari.

Ya, salah satunya ialah pemandangan city lights dari gedung-gedung pencakar langit di kota metropolitan ini.

Terdapat sejumlah tempat terbaik di Jakarta yang menawarkan pemandangan city lights yang patut Anda kunjungi. Berikut Okezone rangkumkan lima di antaranya;

Bundaran Hotel Indonesia (HI)

Tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk menikmati keindahan city lights Jakarta, dari atas anjungan halte Bundaran Hotel Indonesia (HI) Anda sudah bisa menikmati keindahan gemerlap lampu kota dengan pemandangan warna air mancur yang berwarna warni.

(Foto: Instagram/@shakira_fashionshop)

Berada di pusat kota, view dari atas tempat ini sangat cocok untuk dijadikan latar belakang berswafoto alias selfie lho Okezoners.

SKYE Bar &Restaurant

Tempat ini berada di pusat kota Jakarta ini juga jadi pilihan lainnya untuk menikmati keindahan city lights, karena ada di ketinggian lantai 56 Menara BCA.

Salah spot paling populer pada rooftop bar ini adalah pemandangan di sekitar infinity pool nya yang mengarah langsung ke gedung-gedung ada cahaya lampu yang mengagumkan.

(Foto: Instagram/@skye_56)

Jembatan Eco Skywalk

Tempat gratis lainnya untuk menikmati keindahan city lights di Jakarta, adalah jembatan Eco Skywalk yang menghubungkan antara mall Neo Soho dan Central Park mall.

Memiliki bentuk bak terowongan, dengan desain penerangan yang menakjubkan membuat banyak pengunjung mall yang tertarik dan kerap menjadikan jembatan Eco Skywalk sebagai latar berfoto. Adapun dari atas ketinggian Anda juga bisa melihat lalu lalang kendaraan yang memberikan cahaya dan membuat suasana kian dramatik.