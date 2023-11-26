Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Arnold Poernomo Apresiasi Juara MasterChef Indonesia Season 11, Berharap Terus Gali Potensi di Dunia Kuliner

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |23:01 WIB
Arnold Poernomo Apresiasi Juara MasterChef Indonesia Season 11, Berharap Terus Gali Potensi di Dunia Kuliner
Harapan Chef Arnold bagi semua kontestan MasterChef Indonesia. (Foto: MPI/ Annastasya Rizqa)
GELARAN MasterChef Indonesia Season 11 resmi berakhir dan telah menemukan pemenangnya. Belinda, berhasil merebut gelar juara usai mengalahkan Kiki dalam duel sengit di Galeri MasterChef Indonesia.

Chef Arnold Poernomo yang merupakan salah satu dewan juri MasterChef Indonesia pun turut mengapreasiasi pemenang di season ini

“Pastinya ini akan memotivasi mereka ya untuk bisa lebih lagi saat mereka keluar dari MasterChef Indonesia ini,” kata Arnold di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (26/11/2023).

Arnold mengatakan Grand Final ini juga menjadi ajang untuk kedua kontestan menunjukan jati diri mereka. Terbukti dari tantangan terakhir yang mengharuskan kedua peserta membuat signature dish yang mencerminkan diri mereka masing-masing.

MasterChef Indonesia

