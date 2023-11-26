Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Impian Belinda Usai Juarai MasterChef Indonesia Season 11, Ngaku Ingin Buka Restoran Sendiri

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |22:48 WIB
Impian Belinda Usai Juarai MasterChef Indonesia Season 11, Ngaku Ingin Buka Restoran Sendiri
Impian Belinda usai juarai MasterChef Indonesia. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
A
A
A

BELINDA mengungkapkan rencana selanjutnya usai berhasil menjadi juara MasterChef Indonesia Season 11.

Perempuan cantik berusia 22 tahun ini mengaku masih menempuh pendidikan di salah satu kampus luar negeri. Oleh sebab itu dia mengaku ingin kembali fokus menyelesaikan kuliahnya lalu kembali pulang ke Indonesia.

“Plan aku ke depannya yang pasti aku mau selesain kuliah dulu, karena tinggal dikit lagi udah selesai, habis itu mungkin mau balik ke Indonesia,” ujar Belinda, saat diwawancara di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta, Minggu, (26/11/2023).

MasterChef Indonesia

Meski begitu, Belinda optimis akan tetap meraih mimpinya untuk bisa berkecimpung di industri kuliner. Karena itu, dia mengaku tak akan berhenti belajar dan mencari pengalaman usai menjadi juara MasterChef Indonesia Season 11.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/298/3058601/masterchef_indonesia_season_12-DkAX_large.jpg
MasterChef Indonesia Kembali Hadir, Audisi Online Season 12 Telah Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/298/3058004/resep_unik_dan_mudah_ala_stefani_horison_di_konten_reels-OdGM_large.jpg
Resep Unik dan Mudah ala Stefani Horison di Konten Reels
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/194/2961380/sisca-masterchef-indonesia-tampil-anggun-dengan-gaun-pengantin-vintage-elegan-TQJ3sYjwJz.JPG
Sisca MCI Tampil Anggun dengan Gaun Pengantin Vintage Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/298/2955639/giovanni-juara-masterchef-indonesia-buka-restoran-bakmi-rasa-sultan-usung-konsep-jadul-qbtFAiLxW0.jpg
Giovanni Juara MasterChef Indonesia Buka Restoran Bakmi Rasa Sultan, Usung Konsep Jadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943452/belinda-masterchef-ungkap-cara-healingnya-kasih-makan-bebek-ggRY0zkW0d.jpg
Belinda MasterChef Ungkap Cara Healingnya: Kasih Makan Bebek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941636/belinda-bocorkan-juri-favoritnya-di-ajang-masterchef-indonesia-season-11-zuDipETiJf.jpg
Belinda Bocorkan Juri Favoritnya di Ajang MasterChef Indonesia Season 11
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement