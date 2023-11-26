Impian Belinda Usai Juarai MasterChef Indonesia Season 11, Ngaku Ingin Buka Restoran Sendiri

BELINDA mengungkapkan rencana selanjutnya usai berhasil menjadi juara MasterChef Indonesia Season 11.

Perempuan cantik berusia 22 tahun ini mengaku masih menempuh pendidikan di salah satu kampus luar negeri. Oleh sebab itu dia mengaku ingin kembali fokus menyelesaikan kuliahnya lalu kembali pulang ke Indonesia.

“Plan aku ke depannya yang pasti aku mau selesain kuliah dulu, karena tinggal dikit lagi udah selesai, habis itu mungkin mau balik ke Indonesia,” ujar Belinda, saat diwawancara di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta, Minggu, (26/11/2023).

Meski begitu, Belinda optimis akan tetap meraih mimpinya untuk bisa berkecimpung di industri kuliner. Karena itu, dia mengaku tak akan berhenti belajar dan mencari pengalaman usai menjadi juara MasterChef Indonesia Season 11.