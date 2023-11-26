Duo Chef Hendro dan Sodikin Juara Black Box Competition ICA di Semarang, Begini Strateginya

AJANG Black Box Competition yang digelar Indonesian Chef Association (ICA) dalam ajang Food and Beverage Chef Festival 2023 berakhir sudah. Juara pertama diraih oleh Team Jawa Sunda (Janda) yang beranggotakan Chef Hendro dan Chef Sodikin.

Acara kali ini digelar di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP), Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/11/2023). Black Box Competition menjadi ajang yang menarik dan prestisius, karena diikuti oleh chef profesional.

Black Box Competition di Semarang ini, berbeda dengan Chef Expo yang digelar di tingkat nasional yang diikuti oleh internal dan eksternal anggota ICA. Kali ini pesertanya hanya internal ICA dan melibatkan para Ketua BPD ICA di seluruh Indonesia.

Peserta kali ini diikuti oleh lima tim. Tim pertama, yaitu Team Jamin diwakili oleh Chef Edi dan Chef Khairul. Kemudian tim dua, yaitu Team Sambo ada Chef Fahriansyah dan Chef Anton. Untuk peserta tiga, yaitu Team Janda diwakili Chef Hendro dan Chef Sodikin. Lalu di tim empat, Team Double B ada Chef Bonny dan Chef Benny. Terakhir tim lima, yaitu Team Sukatim ada Chef Hasan Basri dan Chef Yadi.

"Acara Black Box Competition diramaikan ole para Ketua BPD ICA. Sifatnya masih rahasia, peserta belum tahu akan memasak, begitu juga kami judges. Temanya tentang makanan Indonesia," tutur Presiden ICA Susanto Santo atau Chef Santo kepada okezone.com di PRPP, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/11/2023).

Selama sesi perlombaan, Chef Chandra Yudasswara selaku salah satu juri Black Box Competition, mengingatkan peserta untuk memenuhi beberapa kriteria penilaian.

"Kriteria penilaian ditentukan oleh beberapa tahapan. Ada lima persen score dari total penilaian, dari sisi persiapan. Kelihatan rapi atau kusut, jadi ini yang perlu diperhatikan. Waktu juga menjadi penilaian dan 70 persen ke rasa dan penampilan," ucap Chef Chandra Yudasswara di lokasi penjurian.

Peserta Black Box Competition hanya diberi waktu 50 menit untuk menyajikan dua menu, yaitu main course dan appetizer. Sementara untuk bahannya, ada bandeng, tiram dan daging sapi.

Setelah melewati kompetisi yang sangat ketat, gelar juara pun diumumkan. Mereka dinilai oleh Presiden ICA Chef Susanto Santo, Chef Chandra Yudasswara, Chef Yongki Gunawan, Chef Henry Alexie Bloem, dan Mariska Kuhn selaku Vice President Sales PT Sango Ceramics.

Juara pertama diraih oleh Chef Hendro dan Chef Sadikin. Kemudian menyusul juara kedua, diraih oleh Chef Hasan Basri dan Chef Yadi. Sementara itu, juara ketiga diraih oleh Chef Bonny dan Chef Benny. Sementara tim satu dan dua tetap mendapatkan hadiah, meski berada di urutan empat dan lima.

“Cukup bahagia, cukup senang, kebahagiaan bagi kami berdua bisa memenangkan ajang,” ucap Chef Hendro kepada okezone.com usai memenangkan juara.

Chef Sodikin juga mengaku senang sekali bisa kolaborasi dengan Chef Hendro dan bisa menjadi juara.

Kekompakan tim menjadi salah satu kunci sukses mereka memenangkan Black Box Competition.

“Setelah ditunjuk jadi satu tim, kita diskusi setiap hari,” ujar Chef Hendro.