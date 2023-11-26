Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ini 3 Menu Belinda yang Bantu Juarai MasterChef Indonesia Season 11

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |22:31 WIB
Ini 3 Menu Belinda yang Bantu Juarai MasterChef Indonesia Season 11
Hidangan terakhir Belinda di MasterChef Indonesia Season 11. (Foto: Tangkapan layar RCTI+)
A
A
A

BELINDA akhirnya sukses menjadi juara MasterChef Indonesia Season 11. Di momen grand final tersebut dia berhasil mengalahkan Kiki lewat beberapa challenge, salah satunya tantangan membuat sajian kuliner yang menggambarkan diri mereka sendiri.

Sebelumnya, juri membebaskan Belinda dan Kiki untuk membuat hidangan spesial yang menggambarkan karakter mereka. Belinda memilih untuk mencampurkan masakan Asia dan Western. Menu tersebut akan menggambarkan karakter dari sosok Belinda.

Sajian bertema perpaduan western dan asia yang dihidangkan Belinda secara lengkap, mulai dari makanan pembuka, makanan utama, hingga makanan penutup sukses menuai pujian dari para juri, Chef Juna, Renata dan Arnold.

MasterChef Indonesia

Ketiga menu yang disajikan Belinda di challenge terakhir yakni Tuna Belly Tartare Asian Inspired, Five Spiced Duck Breast, dan dessert berupa Matcha Creme Brulee.

Ternyata, ada alasan mengapa Belinda lebih memilih membuat hidangan tersebut di momen grand final. Hal itu karena Belinda sendiri memiliki ketertarikan dengan masakan western dan juga Asia.

MasterChef Indonesia

“Untuk masakan terakhirku aku ada bawain makanan yaitu western, dicampur sama Asian. Jadi dia semacam fussion,” ujar Belinda, saat diwawancara di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta, Minggu(26/11/2023).

“Karena aku ingin menunjukkan kalau diriku ini lebih condong juga ke Asian tapi ada juga bagian western, jadi aku ingin menunjukkan hal itu,” katanya.

Belinda lantas mengungkapkan bahwa momen grand final merupakan salah satu challenge tersulit yang pernah dia lakukan selama berada di galeri MasterChef Season 11. Selain karena pressure masakan terakhir yang harus dibuat, dia juga mendapatkan waktu yang terbilang singkat untuk memasak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
