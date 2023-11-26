Para Ketua BPD ICA Adu Kemahiran Memasak di Black Box Competition, Eksplor Kuliner Nusantara

INDONESIAN Chef Association (ICA) menggelar kompetisi untuk para chef profesional atau Black Box Competition dalam rangkaian ajang Food and Beverage Chef Festival 2023. Menariknya, peserta yang berpartisipasi adalah para Ketua BPD ICA dari berbagai daerah di Indonesia.

Black Box Competition digelar di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP), Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/11/2023). Peserta tampak serius mengolah makanan yang sejak awal kompetisi masih dirahasiakan. Mereka baru mengetahui setelah membuka box yang berisi bahan-bahan makanan.

"Acara Black Box Competition diramaikan ole para Ketua BPD ICA. Sifatnya masih rahasia, peserta belum tahu akan memasak, begitu juga kami judges. Temanya tentang makanan Indonesia," tutur Presiden ICA Susanto Santo atau Chef Santo kepada okezone.com di PRPP, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/11/2023).

Sekalipun chef profesional, aura tegang juga tampak dari peserta. Mereka berusaha keras untuk memberikan sajian makanan yang terbaik dan bisa menjadi juara.

Peserta kali ini diikuti oleh lima tim. Tim pertama, yaitu Team Jamin diwakili oleh Chef Edi dan Chef Khairul. Kemudian tim dua, yaitu Team Sambo ada Chef Fahriansyah dan Chef Anton. Untuk peserta tiga, yaitu Team Janda diwakili Chef Hendro dan Chef Sodikin. Lalu di tim empat, Team Double B ada Chef Bonny dan Chef Benny. Terakhir tim lima, yaitu Team Sukatim ada Chef Hasan Basri dan Chef Yadi.

"Kriteria penilaian ditentukan oleh beberapa tahapan. Ada lima persen score dari total penilaian, dari sisi persiapan. Kelihatan rapi atau kusut, jadi ini yang perlu diperhatikan. Waktu juga menjadi penilaian dan 70 persen ke rasa dan penampilan," tutur Chef Chandra Yudasswara, salah satu juri Black Box Competition di lokasi penjurian.