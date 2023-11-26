Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ganjar Pranowo Dukung MasterChef Indonesia, Lahirkan Talenta Baru di Dunia Kuliner

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |22:15 WIB
Ganjar Pranowo Dukung MasterChef Indonesia, Lahirkan Talenta Baru di Dunia Kuliner
Ganjar Pranowo dukung gelaran MasterChef Indonesia. (Foto: Tangkapan layar RCTI+)
A
A
A

GANJAR Pranowo hadir di Galeri MasterChef Indonesia dan memberikan hadiah simbolis untuk juara MasterChef Indonesia Season 11, Belinda dan juara kedua yakni Kiki.

Ganjar mengatakan kompetisi memasak ini merupakan wadah yang istimewa untuk talenta-talena muda yang berbakat di dunia kuliner. Ganjar ikut bangga MasterChef Indonesia bisa menjembatani para kontestan untuk terjun ke dunia kuliner yang lebih profesional.

“Mereka punya bakat dan keinginan untuk menjadi seorang chef yang profesional dan ruang ini diberikan kepada mereka,” kata Ganjar di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (26/11/2023).

MasterChef Indonesia

Selain itu, Ganjar juga mendukung para kontestan MasterChef Indonesia di Season 11 ini untuk terus mengembangkan skill dan memajukan kuliner Tanah Air. Ganjar pun turut memuji kompetisi memasak MasterChef Indonesia yang selalu melahirkan talenta muda yang berbakat di bidang kuliner.

“Karena saya yakin anak-anak muda ini hebat, terima kasih MasterChef Indonesua sudah memfasilitasi dalam kompetisi yang top,” katanya.

Sebagai informasi, Belinda berhasil memenangkan juara MasterChef Indonesia Season 11. Dia sukses menaklukan Kiki di babak final dan merebut gelar juara dengan selisih 10 poin.

(Leonardus Selwyn)

      
