Ganjar Pranowo Optimis Kuliner Indonesia Go Internasional Berkat MasterChef Indonesia

Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo hadir dalam Grand Final MasterChef Indonesia Season 11. Dalam kesempatan ini, Ganjar turut memberikan hadiah secara simbolis kepada juara pertama MasterChef Indonesia Season 11, Belinda dan hadiah untuk juara kedua yakni Kiki.

Tak hanya itu, Ganjar juga mengungkapkan rasa optimisnya untuk kompetisi memasak MasterChef Indonesia ini. Dia berharap acara ini bisa membuat.

“Saya berharap karena kuliner ini menarik, mereka (para kontestan MasterChef Indonesia) bisa go internasional. Mereka bisa menjadi diplomat indonesia melalui keahliannya menjadi seorang masterchef,” kata Ganjar di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (26/11/2023).

Lebih lanjut, Ganjar yakin kuliner dan resep-resep kuliner Tanah Air bisa memiliki masa depan gemilang hingga go international berkat talenta muda berbakat dari MasterChef Indonesia.

“Bawalah resep-resep nusantara ke seluruh ujung dunia. Karena saya yakin anak-anak muda ini hebat,” kata Ganjar.

Sebagai informasi, Belinda berhasil memenangkan juara MasterChef Indonesia Season 11. Belinda sukses menaklukan Kiki di babak final ini dan merebut gelar juara.

(Leonardus Selwyn)