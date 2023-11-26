Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ganjar Pranowo Optimis Kuliner Indonesia Go Internasional Berkat MasterChef Indonesia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |21:58 WIB
Ganjar Pranowo Optimis Kuliner Indonesia Go Internasional Berkat MasterChef Indonesia
Ganjar Pranowo berikan hadiah pada pemenang MasterChef Indonesia Season 11. (Foto: Tangkapan layar RCTI+)
A
A
A

Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo hadir dalam Grand Final MasterChef Indonesia Season 11. Dalam kesempatan ini, Ganjar turut memberikan hadiah secara simbolis kepada juara pertama MasterChef Indonesia Season 11, Belinda dan hadiah untuk juara kedua yakni Kiki.

Tak hanya itu, Ganjar juga mengungkapkan rasa optimisnya untuk kompetisi memasak MasterChef Indonesia ini. Dia berharap acara ini bisa membuat. 

“Saya berharap karena kuliner ini menarik, mereka (para kontestan MasterChef Indonesia) bisa go internasional. Mereka bisa menjadi diplomat indonesia melalui keahliannya menjadi seorang masterchef,” kata Ganjar di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (26/11/2023).

MasterChef Indonesia

Lebih lanjut, Ganjar yakin kuliner dan resep-resep kuliner Tanah Air bisa memiliki masa depan gemilang hingga go international berkat talenta muda berbakat dari MasterChef Indonesia.

“Bawalah resep-resep nusantara ke seluruh ujung dunia. Karena saya yakin anak-anak muda ini hebat,” kata Ganjar.

Sebagai informasi, Belinda berhasil memenangkan juara MasterChef Indonesia Season 11. Belinda sukses menaklukan Kiki di babak final ini dan merebut gelar juara.

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/298/3058601/masterchef_indonesia_season_12-DkAX_large.jpg
MasterChef Indonesia Kembali Hadir, Audisi Online Season 12 Telah Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/298/3058004/resep_unik_dan_mudah_ala_stefani_horison_di_konten_reels-OdGM_large.jpg
Resep Unik dan Mudah ala Stefani Horison di Konten Reels
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/194/2961380/sisca-masterchef-indonesia-tampil-anggun-dengan-gaun-pengantin-vintage-elegan-TQJ3sYjwJz.JPG
Sisca MCI Tampil Anggun dengan Gaun Pengantin Vintage Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/298/2955639/giovanni-juara-masterchef-indonesia-buka-restoran-bakmi-rasa-sultan-usung-konsep-jadul-qbtFAiLxW0.jpg
Giovanni Juara MasterChef Indonesia Buka Restoran Bakmi Rasa Sultan, Usung Konsep Jadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943452/belinda-masterchef-ungkap-cara-healingnya-kasih-makan-bebek-ggRY0zkW0d.jpg
Belinda MasterChef Ungkap Cara Healingnya: Kasih Makan Bebek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941636/belinda-bocorkan-juri-favoritnya-di-ajang-masterchef-indonesia-season-11-zuDipETiJf.jpg
Belinda Bocorkan Juri Favoritnya di Ajang MasterChef Indonesia Season 11
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement