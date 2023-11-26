Ganjar Pranowo Puji Gelaran MasterChef Indonesia

BAKAL Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo turut hadir di Grand Final, MasterChef Indonesia Season 11 dan menjadi saksi kemenangan Belinda dalam kompetisi memasak paling prestisius di Indonesia itu.

Ganjar hadir juga untuk memberikan hadiah simbolis kepada dua kontestan Grand Final MasterChef Indonesia season ini. Tak disangka, Ganjar pun turut memuji para talenta muda berbakat di dunia kuliner.

“Acara ini menarik sekali karena banyak talenta-talenta muda kita,” kata Ganjar di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (26/11/2023).

Menurut Ganjar, para kontestan MasterChef Indonesia Season 11 ini tentu memiliki bakat istimewa. Dia pun turut bangga MasterChef Indonesia bisa menjadi wadah untuk mengasah bakat mereka.