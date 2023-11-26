Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ganjar Pranowo Puji Gelaran MasterChef Indonesia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |21:29 WIB
Ganjar Pranowo Puji Gelaran MasterChef Indonesia
Ganjar Pranowo puji gelaran MasterChef Indonesia. (Foto: MPI/ Anastasya Rizqa)
A
A
A

BAKAL Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo turut hadir di Grand Final, MasterChef Indonesia Season 11 dan menjadi saksi kemenangan Belinda dalam kompetisi memasak paling prestisius di Indonesia itu.

Ganjar hadir juga untuk memberikan hadiah simbolis kepada dua kontestan Grand Final MasterChef Indonesia season ini. Tak disangka, Ganjar pun turut memuji para talenta muda berbakat di dunia kuliner.

“Acara ini menarik sekali karena banyak talenta-talenta muda kita,” kata Ganjar di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (26/11/2023).

Menurut Ganjar, para kontestan MasterChef Indonesia Season 11 ini tentu memiliki bakat istimewa. Dia pun turut bangga MasterChef Indonesia bisa menjadi wadah untuk mengasah bakat mereka.

MasterChef Indonesia

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/298/3058601/masterchef_indonesia_season_12-DkAX_large.jpg
MasterChef Indonesia Kembali Hadir, Audisi Online Season 12 Telah Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/298/3058004/resep_unik_dan_mudah_ala_stefani_horison_di_konten_reels-OdGM_large.jpg
Resep Unik dan Mudah ala Stefani Horison di Konten Reels
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/194/2961380/sisca-masterchef-indonesia-tampil-anggun-dengan-gaun-pengantin-vintage-elegan-TQJ3sYjwJz.JPG
Sisca MCI Tampil Anggun dengan Gaun Pengantin Vintage Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/298/2955639/giovanni-juara-masterchef-indonesia-buka-restoran-bakmi-rasa-sultan-usung-konsep-jadul-qbtFAiLxW0.jpg
Giovanni Juara MasterChef Indonesia Buka Restoran Bakmi Rasa Sultan, Usung Konsep Jadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943452/belinda-masterchef-ungkap-cara-healingnya-kasih-makan-bebek-ggRY0zkW0d.jpg
Belinda MasterChef Ungkap Cara Healingnya: Kasih Makan Bebek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941636/belinda-bocorkan-juri-favoritnya-di-ajang-masterchef-indonesia-season-11-zuDipETiJf.jpg
Belinda Bocorkan Juri Favoritnya di Ajang MasterChef Indonesia Season 11
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement