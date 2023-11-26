Ganjar Pranowo Berikan Hadiah Pada 2 Juara MasterChef Indonesia Season 11

BAKAL Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo hadir dalam Grand Final MasterChef Indonesia Season 11. Kehadiran Ganjar di babak final disambut baik oleh dua kontestan Grand Final, Kiki dan Belinda.

Dalam kesempatan ini, Ganjar turut memberikan hadiah secara simbolis kepada juara pertama MasterChef Indonesia Season 11, Belinda. Juga hadiah untuk juara kedua MasterChef Indonesia Season 11, Kiki.

Belinda sendiri berhasil memenangkan kompetisi MasterChef Indonesia Season 11 ini. Belinda berhasil mengungguli 10 poin lebih tinggi dibandingkan Kiki. Saat kemenangan telah diumumkan, Ganjar dan sang istri, Siti Atikoh hadir dan memberikan hadiah secara simbolis untuk Kiki dan Belinda.

Belinda mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp100 juta dan satu unit mobil matic.