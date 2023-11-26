Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ganjar Pranowo Berikan Hadiah Pada 2 Juara MasterChef Indonesia Season 11

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |21:15 WIB
Ganjar Pranowo Berikan Hadiah Pada 2 Juara MasterChef Indonesia Season 11
Ganjar Pranowo berikan hadiah pada pemenang MasterChef Indonesia Season 11. (Foto: Tangkapan layar RCTI+)
A
A
A

BAKAL Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo hadir dalam Grand Final MasterChef Indonesia Season 11. Kehadiran Ganjar di babak final disambut baik oleh dua kontestan Grand Final, Kiki dan Belinda.

Dalam kesempatan ini, Ganjar turut memberikan hadiah secara simbolis kepada juara pertama MasterChef Indonesia Season 11, Belinda. Juga hadiah untuk juara kedua MasterChef Indonesia Season 11, Kiki.

Belinda sendiri berhasil memenangkan kompetisi MasterChef Indonesia Season 11 ini. Belinda berhasil mengungguli 10 poin lebih tinggi dibandingkan Kiki. Saat kemenangan telah diumumkan, Ganjar dan sang istri, Siti Atikoh hadir dan memberikan hadiah secara simbolis untuk Kiki dan Belinda.

Belinda mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp100 juta dan satu unit mobil matic.

MasterChef Indonesia

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/298/3058601/masterchef_indonesia_season_12-DkAX_large.jpg
MasterChef Indonesia Kembali Hadir, Audisi Online Season 12 Telah Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/298/3058004/resep_unik_dan_mudah_ala_stefani_horison_di_konten_reels-OdGM_large.jpg
Resep Unik dan Mudah ala Stefani Horison di Konten Reels
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/194/2961380/sisca-masterchef-indonesia-tampil-anggun-dengan-gaun-pengantin-vintage-elegan-TQJ3sYjwJz.JPG
Sisca MCI Tampil Anggun dengan Gaun Pengantin Vintage Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/298/2955639/giovanni-juara-masterchef-indonesia-buka-restoran-bakmi-rasa-sultan-usung-konsep-jadul-qbtFAiLxW0.jpg
Giovanni Juara MasterChef Indonesia Buka Restoran Bakmi Rasa Sultan, Usung Konsep Jadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943452/belinda-masterchef-ungkap-cara-healingnya-kasih-makan-bebek-ggRY0zkW0d.jpg
Belinda MasterChef Ungkap Cara Healingnya: Kasih Makan Bebek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941636/belinda-bocorkan-juri-favoritnya-di-ajang-masterchef-indonesia-season-11-zuDipETiJf.jpg
Belinda Bocorkan Juri Favoritnya di Ajang MasterChef Indonesia Season 11
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement