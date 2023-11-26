Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ganjar Pranowo Jadi Saksi Pemenang MasterChef Indonesia Season 11

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |21:00 WIB
Ganjar Pranowo Jadi Saksi Pemenang MasterChef Indonesia Season 11
Ganjar Pranowo berikan hadih pada pemenang MasterChef Indonesia Season 11. (Foto: Tangkapan layar RCTI+)
A
A
A

CALON Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menjadi saksi dan turut memberikan hadiah kepada kedua finalis grand final MasterChef Indonesia season 11, Belinda dan Kiki.

Sebagai pemenang, Belinda tak hanya bersyukur, dia juga mengaku bangga karena momen berharga tersebut tampak turut dihadiri oleh sosok penting seperti Ganjar Pranowo. Dia lantas mengucapkan rasa terimakasihnya karena mantan Gubernur Jawa Tengah itu karena meluangkan waktunya untuk hadir.

“Yang pasti I am very honour, soalnya nggak nyangka kalau pak Ganjar juga langsung datang untuk memberikan apresiasi,” ujar Belinda, saat diwawancara di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta, Minggu(26/11/2023).

“Jadi berterima kasih banget untuk Pak Ganjar yang sudah datang, meluangkan waktu buat teman-teman semua juga di sini, dan memberikan hadiah secara langsung,” tuturnya.

MasterChef Indonesia

Belinda juga mengaku tidak menyangka, di tengah kesibukannya, Ganjar Pranowo masih berkenan untuk meluangkan waktu menyaksikan momen grand final MasterChef Indonesia season 11 tersebut.

“Nggak nyangka, kalau pak Ganjar sendiri yang dateng dan memberikan apresiasi, jadi, pak Ganjar sendiri yang sangat sibuk dan sudah meluangkan waktunya untuk kita yang ada di sini kita tuh sangat berterimakasih,” katanya.

Sebagai informasi, di gelaran grand final kali ini, Calon Presiden (Capres), Ganjar Pranowo turut hadir menjadi saksi dan turut memberikan hadiah secara simbolis pada para grand finalis. Ganjar juga turut memberikan ucapan selamat kepada Belinda dan Kiki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
