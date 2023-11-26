Juarai MasterChef Indonesia Season 11, Belinda: Nggak Nyangka Sampai di Titik Ini!

BELINDA sukses menjadi juara MasterChef Indonesia Season 11. Dia mengaku bangga sekaligus tidak menyangka bisa keluar menjadi pemenang pada kompetisi memasak paling prestisius di Indonesia itu.

Dia menyebut cukup banyak tantangan dan rintangan yang harus dilewati sehingga bisa sampai ke babak grand final dan berhasil mengalahkan saingan terberatnya yakni Kiki.

“Yang pasti aku bangga banget sama diri sendiri, aku nggak nyangka bisa sampai di titik ini sekarang,” ujar Belinda, saat diwawancara di Studio RCTI, Minggu (26/11/2023).

“Karena perjalanannya juga cukup jauh, banyak rintangan, tapi ya udah sampe di sini juga sekarang, jadi bener-bener lega,” katanya.

Belinda juga mengungkapkan rasa bangganya karena bisa sukses mengalahkan 23 finalis lainnya, termasuk Kiki. Pasalnya, dia mengaku cukup insecure saat pertama kali masuk galeri saat melihat skill masak para finalis lainnya.

“Dari awal masuk di galeri, karena kita ber-24 orang, aku udah mikir wah ini kayaknya bakal susah, udah tau juga kalau teman-teman semuanya pada kuat-kuat di masak, jadi aku benar-benar dulu main aman banget, dan aku berusaha semampuku, buat ada di titik ini sekarang,” tuturnya.

Meski begitu, perempuan berusia 22 tahun ini tetap merasa bersyukur bisa keluar sebagai pemenang Masterchef Indonesia Season 11. Menurutnya, hal ini juga berkat dukungan dari keluarga tercintanya yang selama ini memberi dukungan penuh kepadanya.

“Yang pasti support aku paling pertama itu keluarga, papa mama yang udah ngebolehin aku untuk ikut masterchef, ikut karantina dari awal sampai sekarang mereka benar-benar support,” katanya.

“Mereka selalu doain, dan juga teman-teman semuanya yang sudah support, dan juga dibawa dalam doa, jadi ya bersyukur buat semuanya sih,” tuturnya.