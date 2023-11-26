Belinda Juarai MasterChef Indonesia Season 11

JUARA MasterChef Indonesia Season 11 berhasil diraih oleh Belinda. Kemenangan diraih Belinda, setelah melewati babak yang sulit dan bersaing sengit melawan Kiki di grand final MasterChef Indonesia Season 11.

Setelah menyelesaikan tantangan tim challenge dan tantangan duplicate dish lamb rack buatan Chef Hand Christian, Belinda berhasil meraih skor tertinggi dan berhasil jadi pemenang.

BACA JUGA: Semur Carpaccio Kiki Sukses Pukau Juri di Grand Final MasterChef Indonesia Season 11

Perempuan berusia 22 tahun tersebut berhasil mengalahkan Kiki dalam ronde ketiga yang digelar malam ini, Minggu (26/3/2023). Di ronde ketiga tersebut, Belinda membuat hidangan yang sesuai dengan karakter dan kesukaannya, yakni western dan Asia.

Sajian bertema perpaduan western dan Asia yang dihidangkan Belinda secara lengkap, mulai dari makanan pembuka, makanan utama, hingga makanan penutup sukses menuai pujian dari para juri, Chef Juna, Renata dan Arnold.

Ketiga menu yang disajikan Belinda di challenge terakhir yakni Tuna Belly Tartare Asian Inspired, Five Spiced Duck Breast, dan dessert berupa Matcha Creme Brulee.

Di challenge terakhir, Belinda berhasil mendapat 268 poin untuk hidangan pembuka. Sementara, untuk hidangan utama, Belinda mendapat skor 266 poin dan Kiki mendapat skor 272 poin.

Lalu, untuk makanan penutup, Belinda meraih skor 248 poin, dan Kiki meraih skor 245 poin. Sehingga, total skor yang diperoleh Belinda dari challenge pertama hingga ketiga adalah 1.867 poin. Ini artinya, Belinda lebih unggul 10 poin dari skor Kiki yang berjumlah 1857 poin.

Sebelumnya, di tantangan pertama, Belinda berhasil mengungguli Kiki lewat perolehan total skor yang dia dapatkan dari ketiga juri, yakni Chef Juna, Chef Arnold, dan Chef Renatta. Belinda berhasil mendapatkan total skor 746, sementara Kiki mendapat perolehan total skor 727.

Ini artinya, mereka hanya memiliki selisih 19 skor saja. Belinda mendapatkan total 238 poin dari Chef Juna, 264 poin dari Chef Arnold, dan 244 poin dari Chef Renata. Sementara itu, perolehan total skor yang didapatkan Kiki yakni dari 231 poin yang diberikan Chef Juna, 267 dari Chef Arnold, dan 229 dari Chef Renatta.