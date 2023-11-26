Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mental Kiki dan Belinda Down di Tantangan Terakhir Grand Final MasterChef Indonesia Season 11

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |19:57 WIB
Mental Kiki dan Belinda Down di Tantangan Terakhir Grand Final MasterChef Indonesia Season 11
Mental Belinda down di grand Final MasterChef Indonesia. (Foto: Tangkapan layar RCTI+)
A
A
A

TANTANGAN terakhir di Grand Final MasterChef Indonesia Season 11 semakin ketat dan memanas. Di round terakhir ini, Kiki dan Belinda harus membuat tiga set course dengan tema yang menggambarkan karakter diri mereka sendiri.

Di final battle ini, Kiki dan Belinda begitu memiliki semangat yang membara. Keduanya sama-sama yakin bisa merebut gelar juara MasterChef Indonesia.

Meski memulai dengan penuh semangat, Kiki dan Belina sama-sama memiliki tekanan yang besar. Siapa sangka, keduanya sempat mengalami kepanikan menghadapi round terakhir di Grand Final ini.

“Aku mulai down, dan yang aku sesalkan kenapa aku kayak gini di round terakhir,” tutur Kiki.

MasterChef Indonesia

