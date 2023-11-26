Belinda dan Kiki Hidangkan Makanan Spesial yang Gambarkan Karakter Diri

Belinda berjuang melawan Kiki di Grand Final MasterChef Indonesia. (Foto: Tangkapan layar RCTI+)

GRAND Final MasterChef Indonesia Season 11 semakin memanas. Di ronde terakhir ini, Kiki dan Belinda berjuang memperebutkan gelar juara MasterChef Indonesia.

Di tantangan terakhir, Kiki dan Belinda diharuskan membuat kuliner yang menggambarkan diri mereka sendiri. Juri membebaskan keduanya untuk membuat hidangan spesial yang menggambarkan karakter mereka.

Kiki sendiri lebih memilih masakan nusantara untuk sajian terakhirnya di Galeri MasterChef Indonesia. Dia menggabungkan menu masakan khas Jawa Barat dan Sumatera Utara, tempat asal kedua orangtuanya.

“Pressurenya beda hari ini. Wah mudah-mudahan bisa selesai,” kata Kiki.