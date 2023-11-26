Sukses Bikin Saus Andaliman, Kiki Panen Pujian di Challenge Kedua MasterChef Indonesia Season 11

BELINDA dan Kiki akhirnya sukses menjawab tantangan kedua Grand Final MasterChef Indonesia Season 11, pada Minggu, (26/11/2023).

Di challenge kedua, Kiki dan Belinda mendapat tantangan menduplikasi menu lamb rack saus andaliman yang sempat didemokan Chef Hans Christian. Untungnya kedua kontestan sama-sama mendapat komentar positif dari para juri berkat menu lamb rack yang mereka buat.

Namun, kali ini, Kiki tampaknya lebih mendapatkan banyak pujian ketimbang Belinda. Sebab dia dinilai lebih berhasil menyajikan menu lamb rack dengan cita rasa saus andaliman yang lebih segar dan kaya citarasa.

Kiki pun dinilai tidak sia-sia menjadi orang asli Sumatra yang sukses menyajikan menu dengan cita rasa suas andaliman yang nendang.

“Andalimannya sangat terasa. Sausnya lebih balance. Nggak terlalu over power,” ujar Chef Hans, saat menyicipi menu lamb rack buatan Kiki.

Bahkan, menurut Chef Arnold, saus andaliman di menu lamb rack milik Kiki lebih mirip seperti yang didemokan oleh Chef Hans Christian sebelumnya.

“Kalau menurutnya saya, ini andalimannya hampir mirip ke Chef Hans,” ujar Chef Arnold.

“Biarpun andalimannya lebih banyak, tetep lebih balance yang ini. Karena tetep dapet ada creaminess dari santan kelapa,” tutur Chef Renatta.

Sementara, berbeda dengan Belinda yang justru saus andalimannya dinilai kurang nendang dan cenderung lebih manis. Chef Renatta menyebut, bahwa saus andaliman buatan Belinda di duplicate challenge kali ini terasa kurang.

“Saya mungkin mau tambah lagi dua atau tiga drop andalimannya lagi di saus ini,” ujar Chef Hans.