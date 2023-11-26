Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sukses Bikin Saus Andaliman, Kiki Panen Pujian di Challenge Kedua MasterChef Indonesia Season 11

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |18:36 WIB
Sukses Bikin Saus Andaliman, Kiki Panen Pujian di Challenge Kedua MasterChef Indonesia Season 11
Kiki sukses menuai pujian dari dewan juri. (Foto: tangkapan layar RCTI+)
A
A
A

BELINDA dan Kiki akhirnya sukses menjawab tantangan kedua Grand Final MasterChef Indonesia Season 11, pada Minggu, (26/11/2023).

Di challenge kedua, Kiki dan Belinda mendapat tantangan menduplikasi menu lamb rack saus andaliman yang sempat didemokan Chef Hans Christian. Untungnya kedua kontestan sama-sama mendapat komentar positif dari para juri berkat menu lamb rack yang mereka buat.

Namun, kali ini, Kiki tampaknya lebih mendapatkan banyak pujian ketimbang Belinda. Sebab dia dinilai lebih berhasil menyajikan menu lamb rack dengan cita rasa saus andaliman yang lebih segar dan kaya citarasa.

Kiki pun dinilai tidak sia-sia menjadi orang asli Sumatra yang sukses menyajikan menu dengan cita rasa suas andaliman yang nendang.

“Andalimannya sangat terasa. Sausnya lebih balance. Nggak terlalu over power,” ujar Chef Hans, saat menyicipi menu lamb rack buatan Kiki.

MasterChef Indonesia

Bahkan, menurut Chef Arnold, saus andaliman di menu lamb rack milik Kiki lebih mirip seperti yang didemokan oleh Chef Hans Christian sebelumnya.

“Kalau menurutnya saya, ini andalimannya hampir mirip ke Chef Hans,” ujar Chef Arnold.

“Biarpun andalimannya lebih banyak, tetep lebih balance yang ini. Karena tetep dapet ada creaminess dari santan kelapa,” tutur Chef Renatta.

Sementara, berbeda dengan Belinda yang justru saus andalimannya dinilai kurang nendang dan cenderung lebih manis. Chef Renatta menyebut, bahwa saus andaliman buatan Belinda di duplicate challenge kali ini terasa kurang.

“Saya mungkin mau tambah lagi dua atau tiga drop andalimannya lagi di saus ini,” ujar Chef Hans.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/298/3058601/masterchef_indonesia_season_12-DkAX_large.jpg
MasterChef Indonesia Kembali Hadir, Audisi Online Season 12 Telah Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/298/3058004/resep_unik_dan_mudah_ala_stefani_horison_di_konten_reels-OdGM_large.jpg
Resep Unik dan Mudah ala Stefani Horison di Konten Reels
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/194/2961380/sisca-masterchef-indonesia-tampil-anggun-dengan-gaun-pengantin-vintage-elegan-TQJ3sYjwJz.JPG
Sisca MCI Tampil Anggun dengan Gaun Pengantin Vintage Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/298/2955639/giovanni-juara-masterchef-indonesia-buka-restoran-bakmi-rasa-sultan-usung-konsep-jadul-qbtFAiLxW0.jpg
Giovanni Juara MasterChef Indonesia Buka Restoran Bakmi Rasa Sultan, Usung Konsep Jadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943452/belinda-masterchef-ungkap-cara-healingnya-kasih-makan-bebek-ggRY0zkW0d.jpg
Belinda MasterChef Ungkap Cara Healingnya: Kasih Makan Bebek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941636/belinda-bocorkan-juri-favoritnya-di-ajang-masterchef-indonesia-season-11-zuDipETiJf.jpg
Belinda Bocorkan Juri Favoritnya di Ajang MasterChef Indonesia Season 11
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement