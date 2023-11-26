Potret Bunga Citra Lestari Dalam Tampilan Glam Look, Pakai Dress Terbuka yang Elegan

NAMA Bunga Citra Lestari atau lebih akrab disapa BCL tengah menjadi perbincangan publik setelah dikabarkan akan menikah lagi usai empat tahun menjanda.

Ibu satu anak ini akan menikah dengan kekasih hatinya, yaitu Tiko Pradipta Aryawardhana atau Tiko Wardhana. Pernikahan mereka direncanakan akan diselenggarakan di salah satu hotel mewah di Bali.

Meski demikian, BCL belum memberikan klarifikasi apapun. Bahkan di media sosial pribadinya dia tidak menunjukkan tanda-tanda rencana pernikahan itu.

Dari pantauan MNC Portal, BCL terakhir mengunggah foto dirinya saat menjadi cover majalah Herworld Indonesia. Dan postingan sebelumnya dia tampil glam look memakai dress terbuka.

Penasaran seperti apa potret BCL dengan gayanya yang glam look? Berikut rangkumannya dari Instagram @bclsinclair, Minggu (26/11/2023).

1. Tampil glamor





Potret Bunga Citra Lestari tampil glamor memakai dress warna hitam dengan aksen bling-bling. Dia memadukan penampilannya dengan high heels warna senada. Perempuan berdarah minang ini pose duduk dengan wajah datar sambil menatap ke atas.

"Idaman," tulis @dwi***

"Seksinya nggak murahan. Adem banget lihatnya," tulis @heyitsme***

2. Pamer paha mulus





Dress yang dipakai BCL ini memiliki belahan tinggi hingga sepaha. Sehingga ketika ia duduk paha mulusnya begitu terlihat. BCL begitu percaya diri memamerkan keseksiannya di foto ini.