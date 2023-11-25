Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siti Atikoh Sarankan Sex Education Diajarkan Sejak Anak Usia PAUD

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |23:30 WIB
Siti Atikoh Sarankan <i>Sex</i> <i>Education</i> Diajarkan Sejak Anak Usia PAUD
Siti Atikoh Pranowo, (Foto: TPN Ganjar Pranowo)
A
A
A

SEX education sangat penting diajarkan pada anak-anak sedini mungkin. Istri calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menyarankan untuk mulai mengenalkan edukasi perihal seks pada anak-anak sejak mereka duduk di bangku PAUD (pendidikan anak usia dini). Cara ini untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual pada anak.

Namun memang, sangat disayangkan masih banyak orang tua yang menganggap sex education ini adalah hal yang tabu. Sehingga memilih untuk tidak melakukan hal tersebut pada anak.

Terkait permasalahan tersebut, Siti Atikoh menjelaskan jika pembelajaran sex education sebetulnya sangatlah mudah dan sederhana. Orangtua dapat melakukannya dengan mengenalkan bagian tubuh anak. Kemudian, jelaskan bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain.

"Kalau edukasi ke anak kecil, terkait pelecehan seksual, apa saja yang tidak boleh dipegang orang lain. Kecuali ibunya dan hanya dia. Itu kita mulai ajarkan pada anak PAUD," kata Siti Atikoh dalam acara Bincang Perempuan di Menara High End, Sabtu (25/11/2023).

Namun, menurut Siti Atikoh masih ada masalah lain yang harus diurus. Dirinya menyampaikan, sulit sekali menghindari kekerasan pada bayi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
