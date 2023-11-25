Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siti Atikoh Pranowo Menangis Lihat Banyak Kasus Kekerasan pada Perempuan di Indonesia

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |22:30 WIB
Siti Atikoh Pranowo Menangis Lihat Banyak Kasus Kekerasan pada Perempuan di Indonesia
Siti Atikoh Pranowo, (Foto: TPN Ganjar Pranowo)
KASUS kekerasan pada perempuan masih sering terjadi hingga saat ini. Salah satu kasus yang baru viral adalah kasus yang terjadi pada salah satu dokter bernama Qory yang kabur dari rumah karena mendapat kekerasan dari sang suami.

Melihat banyaknya kasus kekerasan pada perempuan, Siti Atikoh merasa miris. Dirinya bahkan sampai menangis kala membicarakan kekerasan pada perempuan. Istri calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo ini mengucapkan, seorang perempuan seharusnya mendapat perlindungan dari pasangannya.

“Kita seharusnya menemukan perlindungan dari pasangan kita," ucap Siti Atikoh sambil meneteskan air mata kala membicarakan kekerasan pada perempuan di acara Bincang Perempuan yang dilaksanakan di Menara High End, Sabtu (25/11/2023)

Pada kesempatan ini, dirinya kembali mengingatkan pentingnya menerapkan kampanye “women support women”. Namun, sangat disayangkan hal tersebut sudah mulai redup saat ini.

Tidak sedikit perempuan yang menjadi korban kekerasan mulai speak up tentang tindak kekerasan yang diterima olehnya melalui sosial media. Namun, komentar yang didapat dari para netizen malah menyudutkannya. Seolah-olah kekerasan yang didapat memang salah korban perempuan. Hal tersebut sangat disayangkan karena membuat korban takut speak up.

Telusuri berita women lainnya
