Tips Rumah Tangga Harmonis ala Siti Atikoh dan Ganjar Pranowo

RUMAH tangga calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo selalu terlihat harmonis. Keceriaan dan kebahagiaan selalu terpancar jelas kala Ganjar Pranowo sedang bersama istri tercinta, Siti Atikoh dan putranya kesayangannya, Alam Ganjar.

Tentu keharmonisan rumah tangga tersebut tidaklah mudah untuk didapat begitu saja. Namun, Siti Atikoh mengaku tidak pernah lelah untuk terus saling memahami satu sama lain dengan sang suami.

“Mungkin kalau dari sisi kami, sebetulnya kita terus belajar menyelami satu sama lain. Selama perjalanannya, sebenarnya ada banyak naik turunnya,” ucap Siti Atikoh kala ditemui MNC Portal dalam acara Bincang Perempuan di Menara High End, Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (25/11/2023)

Dalam masalah ekonomi, siapa sangka, seperti diungkap Siti Atikoh menyampaikan jika dirinya dan Ganjar Pranowo pernah berada dalam posisi bawah. Namun, dirinya tetap menghormati Ganjar Pranowo sebagai kepala rumah tangga dan menerima segala rezeki yang telah diberikan.

“Paham posisi masing-masing,” imbuhnya.