Potret dan Profil Bunga Citra Lestari, Janda Ashraf Sinclair yang Dikabarkan Segera Menikah

BUNGA Citra Lestari dikabarkan akan segera melepas masa jandanya. Ibu satu anak itu dikabarkan akan menikah dengan Tiko Pradipta Aryawardhana.

Informasi tersebut dibenarkan Kantor Unit Agama (KUA) Pasar Minggu. Bahkan, perempuan yang akrab disapa BCL itu meminta surat numpang nikah yang nantinya akan dilakukan di Bali.

"Mereka datang kemari untuk meminta rekomendasi menikah yang ditujukan untuk KUA Kecamatan Mengwi, Bali," kata Emma Fatmayani selaku Staf Pendaftaran KUA Pasar Minggu dikutip dari program acara Best Kiss, Sabtu (25/11/2023).

Berikut potret dan profil Bunga Citra Lestari yang dikutip dari berbagai sumber dan akun Instagram @bclsinclair.

1. Profil BCL

Bunga Citra Lestari lahir di Jakarta pada 22 Maret 1983. Dia merupakan penyanyi, aktris, dan model Indonesia.

Dia lahir dari pasangan Muchlis Rusli dan Emmy Sjarif. Ayahnya diketahui bekerja di Bank Indonesia, sementara ibunya merupakan seorang dokter gigi.

BCL memiliki satu adik laki-laki bernama Alam Persada dan dia pernah bersekolah di SMP Lhokseumawe, Aceh, lalu melanjutkan pendidikannya di SMA 70 Jakarta dan Universitas Trisakti.

2. Karier

BCL mengawali kariernya di dunia entertainment dengan menjadi model untuk Majalah HAI (Cewek Hai) dan dalam waktu singkat mendapatkan bagian pertamanya dalam serial TV, "7 Tanda Cinta".

Dia juga pernah menjadi model video klip lagu Jikustik berjudul Seribu Tahun Lamanya pada 1999 dan mendapat peran figuran sebagai Sri remaja di sinetron "Bukan Perempuan Biasa" pada tahun 1997.

Pada tahun 2004, karier bernyanyi BCL dimulai sebagai featuring singer dari PAS Band dan Fikuistik ketika manggung di acara PESMABA. Sejak itu, BCL memutuskan untuk fokus di industri musik dan merilis banyak lagu hit. Dia berkolaborasi dengan musisi papan atas Indonesia hingga musisi mancanegara seperti Christian Bautista dan Julio Iglesias.

Debutnya sebagai aktris dimulai pada film Cinta Pertama. Bersama dengan film tersebut, dia merilis single pertamanya sebagai soundtrack film aslinya, Cinta Pertama (Sunny). 'Cinta pertama' telah mengubah dirinya menjadi superstar yang dicintai dan membuktikan ketenarannya sebagai salah satu artis terkemuka Indonesia.