HOME WOMEN LIFE

Potret Rayyanza Menggemaskan sejak Lahir, Anak Raffi Ahmad yang Ulang Tahun ke-2

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |06:05 WIB
Potret Rayyanza Menggemaskan sejak Lahir, Anak Raffi Ahmad yang Ulang Tahun ke-2
Potret Rayyanza yang menggemaskan sejak lahi. (Foto: Instagram)
A
A
A

RAYYANZA Malik Ahmad merupakan anak kedua pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tingkah polanya selama ini selalu menggemaskan warganet.

Tak sedikit dari mereka kagum akan kecerdasan yanng dimilikinya. Aktivitasnya itu sering kali diunggah kedua orangtuanya di akun Instagram.

Berikut potret menggemaskan Rayyanza sejak baru lahir hingga berusia dua tahun.

1. Anak kedua Raffi dan Nagita

Rayyanza

Rayyanza merupakan anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, lahir ke dunia pada 26 November 2021. Adik Rafathar ini lahir pada pukul 07.36 WIB di RSU Bunda Jakarta, Jakarta Pusat. Dia lahir secara operasi caesar dengan berat 3,095 gram dan panjang 48 cm.

Nama Rayyanza Malik memiliki arti "seperti cahaya ketampanan yang kelak menjadi raja", dengan harapan dia menjadi bisa menjadi penerang dan pemimpin, sedangkan Ahmad adalah nama keluarganya.

2. Jadi sorotan

Rayyanza

Memiliki orangtua yang besar di dunia entertainment, membuat Rayyanza ikut pula menjadi sorotan.

Apalagi kini sosial media dengan mudahnya diakses. Tak hanya dari akun Instagram Raffi dan Nagita, aktivitas bocah yang suka disapa Cipung ini juga bisa dilihat di akun Instaggram Sus Rini sang pengasuh.

