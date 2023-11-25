Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siti Atikoh Pranowo Ingatkan Pentingnya Support System untuk Perempuan Korban Kekerasan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |21:15 WIB
Siti Atikoh Pranowo Ingatkan Pentingnya <i>Support</i> <i>System</i> untuk Perempuan Korban Kekerasan
Siti Atikoh Pranowo, (Foto: TPN Ganjar Pranowo)
KASUS kekerasan pada perempuan rasanya semakin marak di Indonesia. Banyak sekali perempuan yang tersakiti, ada yang mendapatkan luka fisik, ada pula yang mendapatkan luka batin.

Sayangnya, kampanye "women support women" tampaknya mulai terabaikan beberapa waktu belakangan ini. Tidak sedikit perempuan yang turut menyalahkan dan menyudutkan perempuan lain yang menjadi korban kekerasan. Hal ini tentu akan membuat korban semakin terpuruk.

Sehubungan dengan isu ini, Siti Atikoh, istri calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo mengingatkan betapa pentingnya support system sesama perempuan untuk korban kekerasan.

"Kita (sesama perempuan) itu harus saling menguatkan, kalau untuk korbannya yang perempuan, kita bergandengan tangan untuk bisa mengatasi itu semua," ujar Atikoh yang ditemui MNC Portal Indonesia dalam acara Bincang Perempuan di Menara High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2023)

Dengan memberikan support system, tentu akan ada banyak manfaat yang akan diterima oleh korban kekerasan. Pertama, dukungan dari orang lain membuat dirinya tidak merasa sendirian.

Lewat adanya dukungan dari orang lain, korban bisa mendapat bantuan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Baik itu luka fisik maupun luka psikologis. Nantinya, diharapkan korban akan bangkit secara perlahan untuk kembali menjalani kehidupannya seperti sedia kala.

