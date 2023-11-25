Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cara Cegah Kekerasan Pada Perempuan ala Siti Atikoh

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |20:10 WIB
Cara Cegah Kekerasan Pada Perempuan ala Siti Atikoh
Siti Atikoh Supriyanti, (Foto: TPN Ganjar Pranowo)
A
A
A

KEKERASAN seksual masih terus terjadi di Indonesia, terkait isu ini, istri calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti juga angkat bicara.

Ia menegaskan perlu adanya kesadaran yang sama dari semua orang untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Maka dari itu, edukasi menjadi faktor penting yang harus diperkuat.

"Mencegah kekerasan seksual tentu yang pertama adalah edukasi," ujat Atikoh dalam acara Bincang Perempuan di Menara High End, Sabtu (25/11/2023)

 BACA JUGA:

Edukasi ini dapat dimulai dengan cara yang paling sederhana yakni tidak menormalisasi komentar bernada pelecehan seksual. Kemudian, bersama-sama mencoba lakukan edukasi mulai dari seseorang berada di usia anak-anak.

 BACA JUGA:

"Kita bisa mengedukasi terutama bagi balita, mana bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian di tingkat anak-anak juga seperti itu, apa yang bisa dia lakukan agar tidak menjadi korban," ucap Atikoh.

