10 Mobil Paling Laku di Indonesia Hingga Sekarang

Ilustrasi untuk daftar 10 mobil paling laku di Indonesia hingga sekarang (Foto: Okezone)

JAKARTA -Inilah daftar 10 mobil paling laku di Indonesia hingga sekarang yang wajib untuk dijadikan sebagai referensi.

Daftar mobil paling laku di Indonesia penting untuk diketahui bagi kamu yang berencana untuk membeli kendaraan dalam waktu dekat. Sebab mobil terlaris dapat menjadi acuan untuk dibeli karena dipercaya bagus, awet dan value for money untuk dimiliki.

Sebab sampai saat ini, masih banyak orang yang salah dan kecemplung dalam membeli kendaraan untuk mengakomodir kebutuhan sehari-hari. Alih-alih membeli mobil supaya awet dan nyaman malahan yang terjadi mobil tersebut rusak dan menjadi sahabat bengkel.

Maka dari itu ada baiknya untuk selalu update mengetahui deretan mobil paling laku di Indonesia karena sudah teruji kualitasnya. Bagi kamu yang penasaran maka simak ulasan selengkapnya.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (25/11/2023), terkait deretan 10 mobil paling laku di Indonesia.

Daftar 10 Mobil Paling Laku di Indonesia

1. Kijang Innova Zenix: 7.463 unit

Kehadiran Innova Zenix terbaru versi bensin dan hybrid ternyata disambut positif oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, mobil MPV satu ini kini berubah total menampilkan kesan kemewahan dan kenyamanan bak mobil premium.

Pantas saja mobil ini menduduki urutan pertama sebagai mobil paling laku di Indonesia 2023 yang mencatatkan penjualan sebanyak 7.463 unit

2. Daihatsu Sigra: 6.628 unit

Mobil kedua yang paling laku di Indonesia ternyata diduduki oleh segmen LCGC 3 baris yaitu Daihatsu Sigra. MPV satu ini mencatatkan penjualan cukup menghebohkan yakni 6.628 unit. Sebab melihat keunggulan yang ditawarkan Daihatsu Sigra memiliki tampilan modern, konfigurasi 3 baris yang nyaman serta harga yang terjangkau untuk masyarakat.

3. Toyota Avanza: 6.283 unit

Siapa yang tidak mengetahui mobil sejuta umat Toyota Avanza? MPV satu ini berhasil menolehkan angka penjualan terbanyak urutan ketiga dengan jumlah 6.283 di tahun 2023. Sejarah yang dimiliki mobil ini sudah kuat dan sangat dipercaya di Indonesia sebagai mobil tempur yang badak, awet dan sulit rusak. Maka dari itu tidak heran bila Toyota Avanza selalu mendapatkan posisi terbaik di hati para masyarakat tanah air.

4. Honda Brio: 5.946 unit

Urutan mobil terlaris 2023 dicatatkan oleh mobil hatchback besutan Honda yaitu Brio. Mobil satu ini memang memikat hati banyak orang karena modelnya yang sporty serta harganya yang cukup terjangkau di Indonesia. Oleh sebab itu tidak heran bila di tahun 2023, Brio berhasil mencatatkan penjualan sebanyak 5.846 unit.

5. Daihatsu Grand Max: 4.064 unit

Urutan kelima daftar mobil paling laku di Indonesia diduduki oleh Daihatsu Grand Max. MPV tersebut menjadi pilihan banyak orang karena menawarkan kualitas kabin yang lega maksimal. Tentu saja hal itu sangat cocok bagi masyarakat yang mendambakan untuk membeli mobil keluarga. Tercatat Daihatsu Grand Max telah berhasil meraih angka penjualan sebanyak 4.064 unit