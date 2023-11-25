Pesan Penting Siti Atikoh Soal Isu Kekerasan Pada Perempuan di Indonesia

KASUS kekerasan di Indonesia semakin marak di Indonesia. Rasanya setiap hari ada saja pemberitaan terkait kekerasan pada perempuan.

Terkait isu ini, Siti Atikoh Supriyanti mengungkapkan, sudah seharusnya perempuan memiliki self worth, kepercayaan diri, dan berani untuk membuat pilihan sendiri.

Istri Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo ini menguraikan sebagai seorang perempuan harus bisa membangun kesadaran pada sesama wanita, bahwa satu dengan lainnya memiliki hak yang sama dalam meraih cita dan mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kecerdasan Perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata. Ada banyak sekali Perempuan cerdas dan kritis di Indonesia seperti Ibu Retno Marsudi yang saat ini berjuang keras dengan segala upaya untuk menyuarakan kedamaian di Palestina,” jelas Siti Atikoh dalam bincang Women Empowered Women bertajuk Kekerasan pada Perempuan, di Menara High End, Jakarta, Sabtu (25/11/2023)

“Lalu ada ibu Sri Mulyani, Najwa Shihab, Angkie Yudistia dengan memperjuangkan berbagai hak teman-teman disabilitas," lanjutnya.

