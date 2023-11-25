Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sejarah Hari Guru Nasional, Mengapa Diperingati Tiap 25 November?

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |21:00 WIB
Sejarah Hari Guru Nasional, Mengapa Diperingati Tiap 25 November?
Hari Guru Nasional 2023, (Foto: Instagram @jokowi)
A
A
A

TAHUKAH Anda bahwa tepat hari ini, 25 November di setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Guru Nasional? Momentum ini setiap tahunnya diperingati untuk menghormati jasa-jasa guru sebagai pahlawan dan salah satu pilar penting dalam kemajuan negara dan bangsa.

Pada tahun 2023, tema yang diangkat untuk peringatan Hari Guru Nasional kali ini adalah “Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar”, yang seperti disampaikan Mendikbudristek RI, Nadiem Makarim bertujuan untuk menggaungkan pesan merdeka belajar yang menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Peringatan Hari Guru Nasional tahun ini adalah penanda kesatuan tekad kita untuk mengakselerasi kemajuan sistem pendidikan Indonesia,” ujar Nadiem Makarim dikutip dari unggahan Instagram @kemdikbud.ri, Sabtu (25/11/2023)

“Oleh karena itu, mari kita rayakan hari ini dengan semangat untuk terus melaju ke depan, dengan derap langkah serentak melanjutkan gerakan Merdeka Belajar," tambahnya.

Beberapa cara yang kerap dilakukan untuk memperingatinya, seperti mengirimkan ucapan terima kasih kepada guru, memberikan hadiah atau penghargaan kepada guru, hingga murid dan guru saling berinteraksi lewat lomba-lomba yang diciptakan di sekolah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
