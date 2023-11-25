Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Jang Hansol Bersama Megawati Hangestri di Korea Selatan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |10:12 WIB
Potret Jang Hansol Bersama Megawati Hangestri di Korea Selatan
Potret YouTuber Jang Hansol saat membuat konten bersama pevoli putri, Megawati Hangestri (Foto: YouTube/Korea Reomit)
POTRET Jang Hansol bersama Megawati Hangestri di Korea Selatan sudah tentu harus diulas kali ini.

Karena belakangan, nama pemain voli wanita Megawati Hangestri kerap mencuri perhatian warganet.

Hal ini tidak terlepas dari sepak terjangnya saat membela klub Daejeon Cheong Kwan Jang Red Sparks di Korea Selatan. Bahkan dalam debutnya pada 17 Oktober 2023 lalu, pevoli dengan julukan Megatron ini telah sukses meraih gelar MVP.

Kepopuleran nama Megawati Hangestri rupanya sampai ke telinga Jang Hansol, seorang YouTuber asal Korea Selatan yang fasih berbahasa Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya terlibat dalam obrolan yang hangat. Berikut beberapa potretnya dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (25/11/2023).

