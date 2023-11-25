Ini Penyebab Pria Jepang Berubah Jadi Anjing

TERNYATA ini penyebab pria Jepang berubah jadi anjing yang membuat dirinya sukses menarik perhatian publik dunia.

Hal ini dilakukan seorang pria Jepang yang memutuskan untuk merubah dirinya menjadi seekor anjing. Ia bahkan rela menggelontorkan dana sebesar 2 juta yen atau sekitar Rp208 juta untuk mendapatkan kostum anjing ras border collie.

Pria yang lebih dikenal dengan nama Toco tersebut menuai perhatian publik setelah videonya yang menggunakan kostum anjing viral di Twitter. Tidak hanya meniru anjing secara fisik, Toco juga memperlihatkan kebiasaan anjing, seperti berguling-guling di tanah, menunjukkan cakarnya, hingga berinteraksi dengan anjing nyata.

Dikutip dari Mirror, penyebab pria Jepang ini berubah jadi anjing adalah karena ingin mewujudkan fantasi masa kecilnya. Toco mengungkap jika sejak kecil dirinya memang selalu bermimpi untuk menjadi seekor binatang.

“Sejak kecil, saya memiliki fantasi yang tidak spesifik untuk menjadi binatang. Saya bertanya-tanya apakah itu keinginan untuk bertransformasi,” jelas Toco.

Toco juga memiliki saluran YouTube bernama ‘I want to be an animal’ untuk membagikan kesehariannya sebagai seekor anjing. Anjing dipilih Toco untuk mewujudkan fantasinya karena itu adalah hewan favoritnya, selain itu kostum anjing Collie juga dapat mengaburkan aspek manusia dari dirinya.

“Saya menjadikannya seekor collie karena terlihat nyata saat saya memakainya. Hewan favorit saya adalah hewan berkaki empat, apalagi yang lucu-lucu. Jadi saya membuat kostum collie, jenis anjing favorit saya.” kata Toco yang dilansir dari laman South China Morning Post.

Mengenai transformasinya yang terlihat berbeda, banyak yang penasaran mengenai respon keluarga Toco. Hal ini rupanya pernah disinggung oleh Toco. Dirinya mengatakan bahwa awalnya keluarganya terkejut, namun mereka bisa menerima dengan baik hobi uniknya tersebut.