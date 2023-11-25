Tanggal 26 November Memperingati Hari Apa? Cek Daftarnya Berikut Ini

TAHUKAH Anda tanggal 26 November memperingati hari apa? Karena bulan November menjadi salah satu bulan yang memiliki banyak tanggal spesial atau perayaan momen tertentu.

Salah satunya adalah tanggal 26 November yang bagi sejumlah kalangan menjadi hari penting yang harus diperingati setiap tahunnya. Pasalnya, di tanggal tersebut pernah terjadi peristiwa khusus dan diperingati hingga saat ini.

Lantas, pada tanggal 26 November biasanya memperingati hari apa saja? Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (25/11/2023) berikut informasinya.

1 Hari Tanpa Belanja

Hari Tanpa Belanja atau National Buy Nothing merupakan momen khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan gaya hidup konsumerisme atau gaya hidup yang menganggap barang-barang sebagai ukuran kebahagiaan.

Peringatan tersebut awalnya digagas oleh seniman bernama Ted Dave pada September 1992 di Vancouver, Kanada, setelah perayaan Thanksgiving. Pesan utama dari peringatan tersebut adalah untuk tidak berlaku konsumtif selama 24 jam.

Karena dampaknya dirasa penting, pada 1997 Hari Tanpa Belanja akhirnya dipindahkan pada hari Jumat setelah Thanksgiving atau Black Friday. Karena pada saat itu adalah momen orang-orang sibuk berbelanja.

Kampanye tersebut ternyata berhasil menarik minat negara lainnya untuk mengikuti kampanye Hari Tanpa Belanja. Beberapa negara turut serta seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Israel, Austria, Jerman, Selandia Baru, Jepang, Belanda, Prancis dan Norwegia.

Hingga saat ini, Hari Tanpa Belanja sudah diikuti oleh lebih dari 65 negara di seluruh belahan dunia.