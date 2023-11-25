Tanggal 28 November 2023 Memperingati Hari Apa?

BANYAK masyarakat yang masih ragu momen tanggal 28 November 2023 memperingati hari apa?

BACA JUGA:

Tanggal 25 November Memperingati Hari Apa? Simak 5 Peristiwanya

Namun ternyata tanggal tersebut sudah menjadi salah satu hari besar dalam kalender nasional Indonesia. Pasalnya, di tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI).

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (25/11/2023), diketahui Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) merupakan sebuah peringatan secara nasional yang ditujukan untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya memulihkan kerusakan sumber daya alam. Khususnya hutan dan lahan melalui penanaman pohon.

Ditetapkannya tanggal 28 November sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia merujuk pada Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Aksi Penanaman Serentak Indonesia dan Pekan Pemeliharaan Pohon di Desa Cibadak, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor menjadi cikal bakal lahirnya HMPI yang selalu diperingati setiap setahun sekali yakni pada 28 November.

Tidak hanya itu saja, kegiatan tersebut juga menjadi awal mula gerakan Bulan Menanam Nasional (BMN) yang diselenggarakan setiap bulan Desember.

Lebih lanjut agenda rutin tahunan HMPI dan BMN menjadi momentum untuk mengajak masyarakat Indonesia agar mencintai lingkungan. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negeri yang sangat kaya akan sumber daya alam, salah satunya lahan dan pepohonan.

Pohon sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa menghasilkan manfaat yang tidak terkira.

Dengan melakukan penanaman pohon, masyarakat telah turut serta dalam membantu mengantisipasi perubahan iklim global yang disebabkan karena penggundulan lahan, mencegah degradasi, mencegah deforestasi atau peristiwa hilangnya hutan alam karena penebangan hutan, hingga mencegah kerusakan lingkungan yang bisa mengakibatkan penurunan produktivitas serta kelestarian hutan.