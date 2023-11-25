Transformasi Zahwa Massaid, Kakak Aaliyah Massaid yang Kini Tampil Lebih Berani

KAKAK perempuan Aaliyah Massaid, Zahwa Massaid baru saja berulang tahun pada 19 November 2023 lalu. Kini, perempuan cantik tersebut sudah berusia 23 tahun.

Bertambahnya usia tentu membuat Zahwa terlihat lebih dewasa dan berpenampilan berbeda dari adik perempuannya. Zahwa diketahui lebih suka tampil lebih nyentrik dan berani.

Mengutip akun Instagram pribadinya @zahwamassaid, berikut transformasi Zahwa Rezi Massaid. Perempuan kelahiran 19 November 2000 ini memang harus merelakan keluarganya terpisah dari kecil.

Dia pun tinggal dan dibersarkan oleh ayahnya, Adjie Massaid. Saat ayahnya menikah dengan Angelina Sondakh, Zahwal adalah adik tiri Keanu Jabaar Massaid. Zahwa dan Keanu berhubungan baik, begitu pula Zahwa dan Angelina Sondakh.

Zahwa tampil sangat stylish mengenakan kebaya berwarna pink di acara wisuda tersebut. Ia lulus dari New York pada Mei 2023. Ia didampingi ibu dan adiknya serta beberapa kerabat lainnya.