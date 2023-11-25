Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Susan Sarandon, Artis Hollywood yang Dipecat karena Dukung Palestina

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |01:32 WIB
Potret Cantik Susan Sarandon, Artis Hollywood yang Dipecat karena Dukung Palestina
Susan Sarandon. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS senior Susan Sarandon memang diketahui sangat vokal menyuarakan pembebasan Palestina. Susan juga kerap terlihat hadir dalam beberapa demonstrasi pro-Palestina. Tapi, hal ini pun harus dibayar mahal oleh dirinya.

Pasalnya, Agensi bakat Hollywood (UTA) memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Susan Sarandon. Hal tersebut dilakukan setelah perempuan berusia 77 tahun ini mengeluarkan pernyataannya dalam sebuah rapat umum pro-Palestina di New York.

Susan Sarandon sendiri merupakan seorang artis Hollywood terkenal. Selama kariernya, dia telah menerima banyak penghargaan seperti 6 kali Emmy Awards, 9 Golden Globe Awards dan bahkan piala Oscar.

Meskipun sudah 77 tahun, tapi aktris ini memang masih rajin mengunggah kegaiatanya di akun Instagram miliknya. Berikut beberapa penampilan Susan Sarandon yang dibagikan di akun Instagramnya.

Dress Hitam

Susan Sarandon

Usia nampaknya bukan menjadi halangan bagi Susan untuk tampil cantik. Dalam foto ini terlihat penampilannya yang masih memesona, dengan dress hitam belahan dada rendah. Dia memadukan dengan kalung berbentung rantai dirangkap tiga.

Talkshow

Susan Sarandon

Kali ini, Susan nampak mengabadikan momen tengah berada di studio untuk menjalani sebuah Talk Show terkenal, yakni The Tonight Show by Jimmy Fallon. Berfoto dari belakang, dia nampak menggunakan busana dengan retsleting panjang di bagian punggung. Sementara untuk bawahan, dia memilih celana dan sepatu serba hitam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement