Potret Cantik Susan Sarandon, Artis Hollywood yang Dipecat karena Dukung Palestina

ARTIS senior Susan Sarandon memang diketahui sangat vokal menyuarakan pembebasan Palestina. Susan juga kerap terlihat hadir dalam beberapa demonstrasi pro-Palestina. Tapi, hal ini pun harus dibayar mahal oleh dirinya.

Pasalnya, Agensi bakat Hollywood (UTA) memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Susan Sarandon. Hal tersebut dilakukan setelah perempuan berusia 77 tahun ini mengeluarkan pernyataannya dalam sebuah rapat umum pro-Palestina di New York.

Susan Sarandon sendiri merupakan seorang artis Hollywood terkenal. Selama kariernya, dia telah menerima banyak penghargaan seperti 6 kali Emmy Awards, 9 Golden Globe Awards dan bahkan piala Oscar.

Meskipun sudah 77 tahun, tapi aktris ini memang masih rajin mengunggah kegaiatanya di akun Instagram miliknya. Berikut beberapa penampilan Susan Sarandon yang dibagikan di akun Instagramnya.

Dress Hitam

Usia nampaknya bukan menjadi halangan bagi Susan untuk tampil cantik. Dalam foto ini terlihat penampilannya yang masih memesona, dengan dress hitam belahan dada rendah. Dia memadukan dengan kalung berbentung rantai dirangkap tiga.

Talkshow

Kali ini, Susan nampak mengabadikan momen tengah berada di studio untuk menjalani sebuah Talk Show terkenal, yakni The Tonight Show by Jimmy Fallon. Berfoto dari belakang, dia nampak menggunakan busana dengan retsleting panjang di bagian punggung. Sementara untuk bawahan, dia memilih celana dan sepatu serba hitam.