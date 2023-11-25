Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ganjar Pranowo: Harus Melek akan Pemahaman dan Potensi Hak Difabel serta ODGJ

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |17:38 WIB
Ganjar Pranowo: Harus Melek akan Pemahaman dan Potensi Hak Difabel serta ODGJ
Ganjar Pranowo, (Foto: Antara)
A
A
A

GANJAR Pranowo, calon presiden, berkomitmen untuk memperhatikan hak-hak individu yang memiliki disabilitas dan gangguan mental.

Janji ini diungkapkannya saat menghadiri acara "Dialog Terbuka Capres-Cawapres" di Universitas Muhammadiyah Jakarta belum lama ini. Mahfud MD, pasangan cawapresnya, turut hadir bersama Ganjar dalam kesempatan tersebut.

 BACA JUGA:

Ganjar menyoroti data terbaru yang menunjukkan sekiranya ada 3,3 juta individu di bawah usia 60 tahun dengan disabilitas. Politikus dari PDI Perjuangan menekankan perlunya jaminan kesehatan dan sistem kesehatan terpadu bagi orang-orang dengan disabilitas.

 BACA JUGA:

Ganjar menceritakan pengalaman ketika di rumahnya ada penyandang disabilitas yang datang menggunakan kursi roda dan tidak bisa naik sendiri, sehingga mereka membantu untuk dibopong. Dia mengatakan bahwa orang tersebut menyampaikan keinginannya untuk mandiri.

“Pernah menerima kritikan di rumahnya ketika ada penyandang disabilitas yang datang dan menggunakan kursi roda. Saat hendak membantu, orang tersebut menyatakan keinginannya untuk mandiri,” cerita Ganjar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144233/4_metode_pengobatan_atasi_gangguan_kesehatan_mental-PSuN_large.jpg
4 Metode Pengobatan Atasi Gangguan Kesehatan Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144200/8_mitos_dan_fakta_seputar_masalah_kesehatan_mental_jangan_salah_kaprah_ya_mom-oVGb_large.jpg
8 Mitos dan Fakta Seputar Masalah Kesehatan Mental, Jangan Salah Kaprah Ya Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144189/mom_kenali_7_jenis_gangguan_kesehatan_mental_ini_jangan_mendiagnosa_sendiri_ya-mhjD_large.jpg
Mom, Kenali 7 Jenis Gangguan Kesehatan Mental Ini! Jangan Mendiagnosa Sendiri Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144171/kenali_tanda_tanda_masalah_kesehatan_mental_bingung_hingga_mengisolasi_diri-Auay_large.jpg
Kenali Tanda-Tanda Masalah Kesehatan Mental, Bingung hingga Mengisolasi Diri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/481/3144101/apa_itu_kesehatan_mental_yuks_simak_penjelasannya-dUqp_large.jpg
Apa itu Kesehatan Mental? Yuk Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/481/3142054/sosok_kate_middleton_dalam_perjuangan_sang_adik_hadapi_kesehatan_mental-frmU_large.jpg
Sosok Kate Middleton dalam Perjuangan sang Adik Hadapi Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement