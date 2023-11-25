Ganjar Pranowo: Harus Melek akan Pemahaman dan Potensi Hak Difabel serta ODGJ

GANJAR Pranowo, calon presiden, berkomitmen untuk memperhatikan hak-hak individu yang memiliki disabilitas dan gangguan mental.

Janji ini diungkapkannya saat menghadiri acara "Dialog Terbuka Capres-Cawapres" di Universitas Muhammadiyah Jakarta belum lama ini. Mahfud MD, pasangan cawapresnya, turut hadir bersama Ganjar dalam kesempatan tersebut.

Ganjar menyoroti data terbaru yang menunjukkan sekiranya ada 3,3 juta individu di bawah usia 60 tahun dengan disabilitas. Politikus dari PDI Perjuangan menekankan perlunya jaminan kesehatan dan sistem kesehatan terpadu bagi orang-orang dengan disabilitas.

Ganjar menceritakan pengalaman ketika di rumahnya ada penyandang disabilitas yang datang menggunakan kursi roda dan tidak bisa naik sendiri, sehingga mereka membantu untuk dibopong. Dia mengatakan bahwa orang tersebut menyampaikan keinginannya untuk mandiri.

