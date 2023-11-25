Gencarkan Penurunan Kasus DBD, 5 Kota Ini Jadi Next Target Penyebaran Nyamuk Wolbachia

UPAYA gencar untuk menurunkan kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia, dengan penyebaran nyamuk Wolbachia pemakan nyamuk Aedes Aegypti penyebab DBD tengah digencarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Dimulai di Yogyakarta, saat ini sudah terlihat adanya penurunan kasus penyakit DBD. Bahkan atas keberhasilannya tersebut, car aini mendapat respon positif dari masyarakat Yogyakarta.

Dengan mempertimbangkan hasil yang baik tersebut, kini Kemenkes diketahui berencana memperluas area penyebaran nyamuk ber-Wolbachia di lima kota di Indonesia yaitu Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Bontang, dan Kupang.

Meski sudah menunjukkan hasil yang baik, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Maxi Rein Rondonuwu menyebut metode nyamuk ber-Wolbachia tetap dimonitoring.

“Kendati telah menunjukkan hasil yang baik, maka pelaksanaan nyamuk ber-Wolbachia tetap memerlukan monitoring dan evaluasi secara berkala,” ujar Maxi, dikutip dalam keterangan resmi yang didapat MNC Portal Indonesia, Sabtu (25/11/2023)