Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gencarkan Penurunan Kasus DBD, 5 Kota Ini Jadi Next Target Penyebaran Nyamuk Wolbachia

Chindy Aprilia , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |20:00 WIB
Gencarkan Penurunan Kasus DBD, 5 Kota Ini Jadi <i>Next</i> Target Penyebaran Nyamuk Wolbachia
Nyamuk Wolbachia, (Foto: World Mosquito Program)
A
A
A

UPAYA gencar untuk menurunkan kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia, dengan penyebaran nyamuk Wolbachia pemakan nyamuk Aedes Aegypti penyebab DBD tengah digencarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Dimulai di Yogyakarta, saat ini sudah terlihat adanya penurunan kasus penyakit DBD. Bahkan atas keberhasilannya tersebut, car aini mendapat respon positif dari masyarakat Yogyakarta.

Dengan mempertimbangkan hasil yang baik tersebut, kini Kemenkes diketahui berencana memperluas area penyebaran nyamuk ber-Wolbachia di lima kota di Indonesia yaitu Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Bontang, dan Kupang.

Meski sudah menunjukkan hasil yang baik, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Maxi Rein Rondonuwu menyebut metode nyamuk ber-Wolbachia tetap dimonitoring.

“Kendati telah menunjukkan hasil yang baik, maka pelaksanaan nyamuk ber-Wolbachia tetap memerlukan monitoring dan evaluasi secara berkala,” ujar Maxi, dikutip dalam keterangan resmi yang didapat MNC Portal Indonesia, Sabtu (25/11/2023)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/481/3022077/peringatan-hari-dbd-asean-2024-yuk-pahami-siklus-peningkatan-demam-berdarah-OfHYNeJQkZ.jpg
Peringatan Hari DBD ASEAN 2024, Yuk Pahami Siklus Peningkatan Demam Berdarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/481/3022076/hari-demam-berdarah-dengue-asean-2024-diperingati-pada-15-juni-ini-sejarahnya-Mmte3Rh34J.jpg
Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN 2024 Diperingati Pada 15 Juni, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/481/3004474/kasus-dbd-kembali-meningkat-akhir-april-2024-tembus-88-ribu-cwGT0hvCZl.jpg
Kasus DBD Kembali Meningkat, Akhir April 2024 Tembus 88 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/481/3002125/harga-jasa-fogging-nyamuk-dbd-ini-penjelasan-lengkapnya-5MNbUrWWAV.jpg
Harga Jasa Fogging Nyamuk DBD? Ini Penjelasan Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/481/3001056/total-kasus-dbd-meningkat-menjadi-76-ribu-di-pertengahan-april-2024-9dR7ZIFMLe.jpg
Total Kasus DBD Meningkat Menjadi 76 Ribu di Pertengahan April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/481/2996652/kasus-dbd-terus-meningkat-kemenkes-sebut-tembus-62-ribu-di-awal-april-2024-7lOECTdFKi.jpg
Kasus DBD Terus Meningkat, Kemenkes Sebut Tembus 62 Ribu di Awal April 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement