Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Atta Halilintar Sebut Warisi Eksim ke Baby Azura

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |13:00 WIB
Atta Halilintar Sebut Warisi Eksim ke Baby Azura
Anak kedua Atta-Aurel idap eksim, (Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)
A
A
A

ANAK kedua Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang baru saja lahir, Azura Humaira Nur Atta, diketahui mengidap  kondisi kulit sensitif yakni eksim.

Kondisi kesehatan anak keduanya tersebut, diungkapkan langsung oleh Atta Halilintar sebagai ayah. Suami Aurel Hermansyah ini menyebut Azura diketahui mengidap penyakit yang sama dengannya sejak baru lahir. Pria 29 tahun itu kemudian menjelaskan kondisi terkini baby Azura yang masih berusia 14 hari.

 BACA JUGA:

"Memang aku ada bawaan eksim kan, jadi anak aku ikut warisan eksim juga,” kata Atta Halilintar saat ditemui di Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

 

(Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)

“Kalau (pas) dia baru lahir agak sensitif. Tapi sekarang sudah mendingan," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/481/3155958/dbd-NJVF_large.jpg
5 Penyakit yang Timbul Akibat Kemarau Basah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/487/3146354/mengenal_sindrom_stevens_johnson_penyakit_kulit_yang_dikabarkan_dialami_jokowi-Z7lp_large.jpg
Mengenal Sindrom Stevens Johnson, Penyakit Kulit yang Dikabarkan Dialami Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/487/3088311/obat_kurap_paling_ampuh_alami_untuk_mengatasi_infeksi_jamur-3LQt_large.jpg
15 Obat Kurap Paling Ampuh Alami untuk Mengatasi Infeksi Jamur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/483/3030779/banjir-lNVx_large.jpg
Kena Air Banjir? Segera Mandi untuk Kurangi Risiko Kena Leptospirosis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/483/2980206/pakar-kesehatan-ingatkan-masyarakat-hindari-alat-salat-umum-di-masjid-waspada-penyebaran-penyakit-kulit-N3dc1NGFg1.jpg
Pakar Kesehatan Ingatkan Masyarakat Hindari Alat Salat Umum di Masjid, Waspada Penyebaran Penyakit Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/483/2973962/kulit-tangan-kering-dan-kasar-begini-cara-mengatasinya-KLKlmRBQmw.jpg
Kulit Tangan Kering dan Kasar? Begini Cara Mengatasinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement