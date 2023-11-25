Atta Halilintar Sebut Warisi Eksim ke Baby Azura

ANAK kedua Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang baru saja lahir, Azura Humaira Nur Atta, diketahui mengidap kondisi kulit sensitif yakni eksim.

Kondisi kesehatan anak keduanya tersebut, diungkapkan langsung oleh Atta Halilintar sebagai ayah. Suami Aurel Hermansyah ini menyebut Azura diketahui mengidap penyakit yang sama dengannya sejak baru lahir. Pria 29 tahun itu kemudian menjelaskan kondisi terkini baby Azura yang masih berusia 14 hari.

"Memang aku ada bawaan eksim kan, jadi anak aku ikut warisan eksim juga,” kata Atta Halilintar saat ditemui di Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

(Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)

“Kalau (pas) dia baru lahir agak sensitif. Tapi sekarang sudah mendingan," sambungnya.