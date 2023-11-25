Viral Kumandang Adzan Subuh di Masjid Al Aqsa Mirip Suara Guru Sekumpul, Netizen: Masya Allah!

MEDIA sosial digemparkan oleh rekaman video berisi suara kumandang adzan subuh yang diduga berasal dari Masjid Al Aqsa, Yerusalem, Palestina.

Yang membuat merinding, suara sang muadzin yang terdengar jelas dari arah Masjid Al Aqsa sangat mirip dengan suara merdu ulama kharismatik asal Martapura, Kalimantan Selatan, yakni Syaikh KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang akrab dipanggil Abah Guru Sekumpul.

Banyak warganet yang menduga suara adzan itu benar milik suara Guru Sekumpul yang telah wafat pada Rabu, 10 Agustus 2005.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @gobisndasmu pada Sabtu (25/11/2023), terdengar jelas adzan itu menggunakan langgam melayu dan bukan dari suara adzan khas Timur Tengah atau muadzin Palestina pada umumnya.

Yang bikin lebih istimewa, adzan lantang berkumandang di kegelapan malam dalam kondisi instalasi listrik dan segala fasilitas umum lainnya telah dilumpuhkan oleh tentara Israel.

Banyak warganet yang menyatakan fenomena ini jelas mukjizat Allah yang sangat nyata, di mana adzan berkumandang disertai cahaya terang menyinari Masjid Al Aqsa.

Nampak di sekitaran masjid sejumlah orang hilir mudik. Belum diketahui kapan peristiwa itu direkam, namun salah satu netizen menyebut jika video itu direkam belum lama ini di tengah perjuangan para pejuang Palestina melawan invasi brutal militer Israel.

Video ini lantas dibanjiri komentar dari para netizen. Berikut di antara komentar mereka;

"Masya Allah aq menangis mendengar x suara abah guru sekumpul Martapura, Kalsel," tulis pemilik akun @Bunda*****

"Iya bner mirip suara KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul," timpal @Mun****

(Foto: Instagram/@masjid_al_aqsa)

"Ya Allah abah guru sekumpul martapura kalimantan selatan asli suara abah," sebut @nafisa****

"Abah Guru Sekumpul sering berada di sana, sering kali memberi makan anak yatim di kamp pengungsian," ujar @MuhYusuf *********

Nama Syaikh KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani alias Abah Guru Sekumpul memang tidak asing bagi rakyat Palestina.

Mengutip laman Bangkit Media, pada 2015 lalu, ketika pecah konflik besar antara Israel dan Palestina, ribuan warga Palestina harus mengungsi dan menyebar ke berbagai kamp pengungsian, di mana salah satunya di Masjid Al Aqsa.