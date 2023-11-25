Air Mancur Baru Senilai Rp30 Miliar Tuai Kritik, Netizen: Seperti Buatan Anak 5 Tahun!

Air mancur senilai Rp30 miliar di Austria tuai kritik karena dianggap tak estetis dan pemborosan (Foto: KOER.or.at)

SEBUAH air mancur baru di ibu kota Austria, Wina menuai kritik karena dianggap jelek dan biaya pembangunannya terlalu fantastis sehingga terkesan pemborosan.

Melansir Oddity Central, air mancur ini dibangun untuk memperingati 150 tahun sistem air modern di Wina. Air mancur dirancang oleh kelompok seni avantgarde dengan tema 'We Water' atau 'WirWasser' yang melambangkan tanggung jawab bersama terhadap air.

Barrons melaporkan bahwa, air terjun ini dikelilingi oleh 33 patung humanoid yang duduk melingkar dalam berbagai bentuk dan ukuran.

Air mancur senilai 1,8 juta euro atau sekitar Rp30,6 miliar ini diresmikan Presiden Alexander Van der Bellen dan Wali Kota Michael Ludwig pada 24 Oktober 2023.

Meski para pejabat memuji desain air mancur yang 'luar biasa dan terinspirasi dari kenyataan' karena dengan terampil menyampaikan 'rasa kebersamaan', namun tetap saja keberadaan air mancur itu banjir kritik pedas.

Para kritikus yang mempermasalahkan sifat artistiknya lantas melampiaskan kemarahannya via online. Postingan akun Culture Critic di X, mengecam desain air mancur dan biaya besar yang ditanggung pembayar pajak telah dilihat lebih dari 7,6 juta kali.

“Air mancur baru itu terlihat seperti buatan anak berusia 5 tahun,” tulis seseorang.

“Hari yang menyedihkan bagi Wina. Banyak seniman sejati yang bisa melakukan lebih baik dengan biaya lebih sedikit. Di mana romansa, warisan, semangat, sejarahnya?” timpal pengguna lain.

“Apakah mereka memberikan penghargaan kepada kelas seni kelas 1 untuk desainya?,” komentar yang lain.