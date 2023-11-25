Heboh Penampakan UFO di Bandara India, Penerbangan Delay Berjam-jam hingga Jet Tempur Dikerahkan

BELUM lama ini layanan penerbangan di Bandara Imphal, Manipur, India terganggu imbas kemunculan sebuah objek terbang tak dikenal (UFO) yang terlihat di langit.

Peristiwa menghebohkan itu sontak berimbas pada penundaan untuk tiga penerbangan dan pengalihan dua pesawat.

Insiden ini pertama kali dilaporkan ke Pasukan Keamanan Industri Pusat (CISF) oleh seorang pejabat dan meminta Komando Timur Angkatan Udara India untuk bertindak.

Melansir Times of India, Direktur Bandara Imphal, Chipemmi Keishing mengatakan, penampakan UFO tersebut muncul di dalam wilayah udara yang dikontrol oleh otoritas Bandara Imphal, yang menyebabkan pengalihan dua penerbangan dan penundaan tiga penerbangan yang akan berangkat.

(Foto: dok. Siddarth Rai)

Sehingga normalisasi operasi penerbangan memakan waktu sekitar tiga jam, yang dilakukan setelah menerima izin dari otoritas yang berwenang.

Imphal, yang terletak di Manipur, salah satu dari tujuh negara bagian di timur laut India, berbatasan langsung dengan Nagaland, Mizoram dan Assam. Selain itu, Imphal juga berbatasan dengan Myanmar di sebelah timurnya.

UFO tersebut, terlihat dengan jelas dan dilaporkan bergerak ke arah barat lapangan terbang, yang mengakibatkan pengalihan penerbangan Kolkata ke Imphal Indigo Airlines, dialihkan ke Guwahati setelah tertahan selama 25 menit.